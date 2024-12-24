Magdeburg saldırganının şok eden geçmişi

Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında, bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Ölenler arasında 9 yaşında bir çocuk ve dört kadın bulunuyor. Saldırının ardından Suudi Arabistan doğumlu 50 yaşındaki Taleb al-Abdulmohsen gözaltına alındı.

Üç Dakikada Gerçekleşen Saldırı

Olay, Cuma akşamı yerel saatle 19.02’de meydana geldi. Siyah bir BMW, trafik ışıklarından çıkarak yalnızca acil durum araçlarının girebildiği yaya yoluna yöneldi ve pazar alanındaki ziyaretçileri hedef aldı. Görgü tanıkları, aracın hızla çarşıya dalarak stantların arasından geçtiğini ve insanların kendilerini kurtarmak için kaçıştığını ifade etti.

Aracın kısa bir süre sonra trafiğe geri döndüğü ve burada durdurularak polisin müdahalesiyle sürücünün etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırı yalnızca üç dakika sürdü.

Saldırganın Geçmişi ve Şüpheli Detaylar

Taleb al-Abdulmohsen, 2006’dan bu yana Almanya’da yaşıyor ve 2016 yılında siyasi sığınma hakkı almış bir psikiyatrist. Ancak, geçmişi ve sosyal medyada paylaştığı mesajlar saldırının motivasyonuna dair soru işaretleri oluşturdu.

Abdulmohsen’in, İslam’a karşı eleştiriler yönelttiği, Almanya’nın aşırı sağ partisi AfD ile bağlantılı olduğu ve Almanya’nın Avrupa’yı İslamlaştırdığına dair komplo teorileri paylaştığı tespit edildi. Ayrıca, Suudi yetkililer, geçtiğimiz yıl Alman makamlarına Abdulmohsen’in “aşırı görüşlere sahip olduğu” yönünde dört uyarıda bulunmuştu.

Soruşturma Sürüyor

Alman polisi, saldırının nedeni hakkında henüz net bir sonuca ulaşmadıklarını belirtti. Federal Kriminal Polis Ofisi Başkanı Holger Münch, “Şüphelinin aşırı sağ platformlarla bağlantıları ve anti-İslam görüşleri bulunuyor, ancak bu saldırının politik bir motivasyona dayandığını söylemek için henüz erken” dedi.

Kritik Sorular ve Önceki Uyarılar

Suudi Arabistan’ın daha önce yaptığı uyarılara rağmen, Abdulmohsen’in tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle gözlem altında tutulmadığı belirtildi. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, saldırganın geçmişteki davranışlarının ve Alman makamlarının sürece ilişkin bilgileri “detaylı bir şekilde” inceleyeceğini söyledi.

Magdeburg Halkı Şokta

Magdeburg Noel pazarı, saldırının ardından kapatılırken, şehirde halk büyük bir şok ve korku içinde. Yaralananlardan birçoğunun durumu kritik ve hastanelerde tedavileri sürüyor. Almanya’nın yakın tarihindeki en kanlı Noel pazarı saldırılarından biri olan olay, ülkede güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

Soruşturma, saldırının arkasındaki motivasyonun tam olarak anlaşılabilmesi için derinleştirilerek devam ediyor.



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