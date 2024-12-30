Güney Kore’de havacılık tarihinin en büyük felaketi

Güney Kore’nin Muan Havalimanı’nda Jeju Air’e ait bir Boeing 737-800 tipi uçak, iniş sırasında iniş takımlarını açamayarak kaza yaptı. 179 kişinin hayatını kaybettiği facia, ülkenin en büyük sivil havacılık felaketi olarak tarihe geçti.

Kazadan iki kişi kurtuldu

Uçağın pistte “karın inişi” yaptığı ve ardından bir duvara çarptığı bildirildi. Kazadan yalnızca iki uçuş görevlisi sağ kurtulurken, biri ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, kuş çarpması ve olumsuz hava koşulları gibi ihtimaller değerlendiriliyor. Güney Kore hükümeti tüm havayolu operasyonlarında acil güvenlik denetimi başlattı.

Jeju Air’den Açıklama

Jeju Air CEO’su Kim E-bae, kazanın sorumluluğunu kabul ederek kurbanların ailelerine destek sözü verdi. Ancak, kazanın nedeni henüz netleşmedi.

Yedi günlük yas ilan edildi

Kaza sonrası Güney Kore’de ulusal yas ilan edildi. Vatandaşlar yas içinde kayıplarını anarken, kazanın uluslararası yankıları da sürüyor.



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