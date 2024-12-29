Güney Kore’de uçak faciası: 151 ölü

Güney Kore’nin Muan Havalimanı’nda meydana gelen trajik uçak kazasında Jeju Air’e ait Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı, inişi sırasında pistten çıkarak beton bir bariyere çarptı. Kazanın ardından uçağın alev alması sonucu 151 kişi hayatını kaybetti, 2 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İniş takımı arızası şüphesi

Uçağın iniş sırasında ön iniş takımlarının arızalandığı ve bu nedenle pistten çıkarak beton bariyere çarptığı düşünülüyor. Güney Kore Ulusal Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, kazanın kuş çarpması sonucu mekanik arızaya yol açmış olabileceği de değerlendiriliyor.

181 yolcu taşıyordu

Bangkok’tan dönen uçakta toplam 181 kişi bulunuyordu. Kurtarma ekipleri, kazanın ardından enkazdan başka kişilere ulaşmaya çalıştı ancak uçak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yalnızca kuyruk kısmının tanınabilir durumda olduğu bildirildi.

Acil müdahale ve kurtarma çalışmaları

Kazanın ardından olay yerine 32 itfaiye aracı ve çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için helikopterler de devreye girdi. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. Kazanın gerçekleştiği anlara ait görüntülerde uçağın pistte hızla kayarak beton bir bariyere çarptığı ve ardından yoğun siyah dumanlar yükseldiği görülüyor.

Güney Kore tarihindeki en büyük havacılık faciası

Bu kaza, Güney Kore havacılık tarihindeki en büyük trajedilerden biri olarak kayıtlara geçti. 1997’de Guam’da yaşanan ve 228 kişinin hayatını kaybettiği Kore Hava Yolları kazasından bu yana en büyük can kaybı yaşandı.

Siyasi kriz döneminde geldi

Kaza, Güney Kore’nin siyasi krizle mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi. Başkan Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği sıkıyönetim ve sonrasında görevden alınmasıyla ülkede gerilim tırmanmış durumda. Kazanın ardından Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için bölgeye gitti.

Azerbaycan’a ait yolcu uçağının Aktau yakınlarında düşmesi sonrası Aliyev ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, uçağın dış müdahale sonucu düştüğünü ve uluslararası uzmanların kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

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