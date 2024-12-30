Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayında en düşük emekli maaşının arttırılması yönünde çalışma yapacaklarını belirtti. Asgari ücretin ise 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan, satın alma gücünü artırmaya yönelik politikaların süreceğini vurguladı.

Asgari ücrette tarihi artış

Bakan Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini değerlendirerek, 2002’den bu yana nominal olarak 119, reel olarak 4 kat artış yaşandığını ifade etti. Ayrıca, 700 lira olan asgari ücret desteğinin 1000 liraya çıkarıldığını ve bu desteğin toplam maliyetinin 70-82 milyar lira arasında olduğunu açıkladı.

Emekli maaşlarına yeni düzenleme gündemde

En düşük emekli maaşının Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkarıldığını hatırlatan Işıkhan, Ocak ayındaki enflasyon oranlarının ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda artış yapılabileceğini duyurdu. Emekli maaşlarının kök aylık üzerinden hesaplandığını belirten Bakan, düşük prim gününe sahip emeklilere destek sağlandığını söyledi.

Belediyelerin SGK prim borçları

Belediyelerin SGK’ya olan borçlarının 160 milyar liraya ulaştığını açıklayan Işıkhan, tahsilat sürecinde parti ayrımı yapılmadığını vurguladı. Küçükçekmece Belediyesi’nin borcuna karşılık gayrimenkul teklifinin kabul edildiğini belirten Bakan, borçların ödenmesi konusunda kararlılık mesajı verdi.

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