Güney Kore’de sıkıyönetim kararı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Kuzey Kore yanlısı güçlere karşı ilan ettiği sıkıyönetim, Ulusal Meclis’te yapılan oylama sonrası kaldırıldı. Güney Kore yasalarına göre, Devlet Başkanı Yoon’un bu karara uyması yasal bir zorunluluk. Yoon’un oylamaya yönelik vereceği tepki ise merakla bekleniyor.

Güney Kore’de sıcak saatler

Eğitim ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmayacağını belirten Güney Kore Eğitim Bakanlığı, okulların ve eğitim kurumlarının normal akışında faaliyet göstermeye devam edeceğini duyurdu. Aynı şekilde Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı da günlük yaşamı etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığını, kara yolları, demir yolları ve hava taşımacılığında aksama yaşanmayacağını vurguladı.

Güney Kore Merkez Bankası ise sıkıyönetim ilanının piyasalardaki etkisini değerlendirmek ve gerekli önlemleri belirlemek için acil toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Sıkıyönetimin kaldırılmasına rağmen, Güney Kore wonu ABD doları karşısında sert değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Muhalefet: Karar zaten hükümsüzdü

Muhalefetteki Demokrat Parti lideri Lee Jae-myung, sıkıyönetim kararını eleştirerek, “Bu karar anayasada belirtilen fiili gereklilikleri karşılamıyordu. En başından beri hükümsüzdü. Ulusal Meclis’in bu yöndeki kararı da bunu doğruladı” dedi.

Kuzey Kore’nin füze denemelerine yanıt olarak Güney Kore ordusu, “Hyunmoo-II” tipi kısa menzilli balistik füze ile gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdi. Güney Kore, olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

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