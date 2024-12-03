Futbol

Beşiktaş erken seçime gidiyor

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Lige havlu atan, başkanı istifa eden siyah beyazlılarda yeni başkan Hüseyin Yücel ve yönetimi olağanüstü seçim kararı aldı.

NationalTurk03/12/2024
157 1 dakika okuma süresi
Beşiktaş erken seçim kararı aldı
Beşiktaş erken seçim kararı aldı
Seyşeller

Son yıllarda sürekli seçim süreci yaşayan Beşiktaş’ta yeni bir seçim kapıda! Yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.

Hatayspor ile berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Beşiktaş’ta gündem yine çalkantılı.

Beşiktaş Postası’nın haberine göre Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulu, bugün olağanüstü toplandı. Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıktı.

Siyah-beyazlı camia, 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimde yeni başkanını seçecek.

Hasan Arat’ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel’in akşam saatlerinde açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Beşiktaş’ta tansiyon düşmüyor

Siyah beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ve Samet Aybaba’nın görevlerine son verilmiş, Hasan Arat ise önce A.Ş. başkanlığından daha sonra da dernek başkanlığından istifa etmişti.

Samet Aybaba‘nın geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamalar ise tansiyonu iyice yükseltmişti.

Hafta sonu Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verilmesinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde Hatayspor karşısına çıkan Beşiktaş sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak kötü gidişata dur diyememişti.

Bugün gelinen noktada ise Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.

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NationalTurk03/12/2024
157 1 dakika okuma süresi
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