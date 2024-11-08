Güney Kore’den Kuzey Kore’ye misilleme: Gerçek atış tatbikatında balistik füze fırlatıldı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin son dönemdeki füze denemelerine karşılık olarak bir misilleme tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Kore’den misilleme

Güney Chungcheong eyaletinin Taean bölgesinde yapılan tatbikatta, “Hyunmoo-II” tipi kısa menzilli balistik füze Sarı Deniz yönüne doğru fırlatıldı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bu gerçek atış tatbikatının, ülkenin Kuzey Kore’den gelecek herhangi bir tehdide karşı hazırlık durumunu ve düşman hedeflerine karşı hassas saldırı yapabilme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca Güney Kore ordusu, ABD ile birlikte Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini yakından izlemeye devam ettiklerini ve gerektiğinde “ezici bir karşılık” vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore, “dünyanın en güçlü stratejik füzesi” olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini test ettiğini duyurmuş ve bu adımıyla bölgedeki tansiyonu yükseltmişti. Kuzey Kore’nin füze faaliyetleri, Güney Kore, Japonya ve ABD’yi alarma geçirmiş durumda.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, üç ülkenin ortak hava tatbikatını “savaş provası” olarak nitelendirerek, ülkesinin nükleer caydırıcılığını artırma yolundan dönmeyeceğini açıkladı.

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