Azerbaycan’a ait AZAL havayollarının Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, 25 Aralık’ta Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin’den özür ve başsağlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçağın Rus hava sahasında düşmesi nedeniyle Azerbaycan halkından ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilediğini ifade etti. Putin, trajik kazanın ardından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Aliyev: Uçak dış müdahaleye maruz kaldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İlham Aliyev’in uçağın fiziksel ve teknik müdahale sonucu düşürüldüğünü ifade ettiği belirtildi. Aliyev, uçağın gövdesinde çok sayıda delik bulunduğunu ve yolcuların uçuş sırasında kabine giren yabancı cisimler nedeniyle yaralandığını vurguladı. Ayrıca kazanın nedenlerinin uluslararası bir ekip tarafından kapsamlı şekilde araştırıldığını söyledi.

Ukrayna İHA saldırılarıyla bağlantı ihtimali

Rus yetkililer, kazanın gerçekleştiği zaman diliminde Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz bölgelerinin Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Bu saldırılar sırasında Rus hava savunma sistemlerinin devrede olduğu ve kazanın bu saldırılarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma sürüyor

Kazanın ardından Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan iki görevli, Rus yetkililerle işbirliği yapmak üzere Grozni’ye gönderildi. Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan’dan uzmanlar Aktau’daki kaza yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Pantsir-S iddiaları

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus “Pantsir-S” hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını öne sürdü. Bu iddia, hem görgü tanıklarının ifadeleri hem de teknik analizlerle destekleniyor. Uluslararası uzmanların yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonucunda kazanın kesin nedeni açıklanacak.

Ağır bilanço

Kazanın ardından 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtulmayı başardı. Kurtulan yolcuların ifadeleri de kazanın dış müdahale sonucu gerçekleştiği yönünde önemli ipuçları sundu.

Uluslararası tepki

Bu trajik olay, uluslararası arenada dikkat çekerken, sorumluların tespiti ve benzer olayların önlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrıları yükseldi. Azerbaycan, kazaya ilişkin her detayı ortaya çıkarmak için kararlı olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın cepheye gönderdiği Kuzey Koreli askerlerin büyük kayıplar verdiğini açıkladı. Çin’e çağrıda bulunan Zelenskiy, “Eğer savaşın uzamasını istemiyorsa, Pyongyang’a baskı yapmalı” dedi.

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