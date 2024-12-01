Halep, hükümet güçlerinden geri alındı

Suriye’nin iç savaşında yıllardır sessizliğe bürünen Halep, Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki grupların büyük bir saldırısıyla yeniden savaşın merkezi haline geldi. HTŞ ve müttefik gruplar, Halep Havalimanı ve çevresindeki birçok kasabanın kontrolünü ele geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, isyancılar Halep’in yanı sıra güneydeki Hama kırsalında da hızlı ilerleme kaydetti.

Suriye devlet medyasına göre ise hükümet güçleri, HTŞ’nin ve müttefiklerinin 100 kilometrelik bir cephede çok sayıda eksenden saldırı düzenlediğini belirtti. Hükümet kaynakları, saldırılarda onlarca askerini kaybettiğini kabul etti.

HTŞ’nin stratejik gücü

HTŞ, iç savaş boyunca Suriye hükümetine karşı savaşan en etkili gruplardan biri olarak biliniyor. Grup, kuzeybatıdaki İdlib’de dominant bir güç olmaya devam ediyor. Son saldırılarla birlikte Halep’in kuzey ve doğu bölgelerinde yeni bir cephe açan HTŞ, şehrin stratejik öneme sahip havalimanını ele geçirerek Suriye ordusunun bölgedeki hareketini büyük ölçüde kısıtladı.

Rusya’nın hava saldırıları

Rusya, Halep’te 2016 yılındaki operasyonlardan bu yana ilk kez hava saldırısı düzenledi. Rus jetleri, şehrin çeşitli noktalarında isyancılara yönelik bombalamalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, SOHR’un verdiği bilgilere göre, Cumartesi günü İdlib’e de dokuz farklı hava saldırısı düzenlendi. Rusya’nın hava operasyonları, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

Siviller büyük bir göç dalgası başlattı

Saldırılar nedeniyle Halep’teki siviller büyük bir paniğe kapıldı. Şehirden kaçmaya çalışan binlerce kişi, araçlarıyla şehir dışına çıkan yollarda yoğun trafik oluşturdu. Görgü tanıkları, şehrin birçok noktasında yoğun dumanların yükseldiğini ve çatışmaların durmaksızın devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası tepkiler

ABD’den yapılan açıklamada, “Suriye’nin Rusya ve İran’a olan bağımlılığı ve 2015 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barış planını hayata geçirmeyi reddetmesi, bugünkü durumun oluşmasına zemin hazırladı” ifadelerine yer verildi. Bölgedeki insani durumun kötüleşmesiyle birlikte uluslararası aktörlerin sürece dahil olması gerektiği vurgulandı.

Çatışmaların geleceği

Suriye hükümeti, şehri geri almak için geniş çaplı bir karşı saldırı başlatacağını duyurdu. Ancak Halep’in stratejik önemini göz önünde bulunduran uzmanlar, bölgedeki çatışmaların uzun bir süre devam edebileceğini belirtiyor.

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