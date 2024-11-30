Halep’te büyük çatışma: Muhalifler kentin büyük kısmını ele geçirdi

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep, 2016’dan bu yana ilk kez muhalif güçlerin kontrolüne geçti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Hayat Tahrir el-Şam (HTS) ve müttefiklerinin başlattığı büyük saldırı sonrası Suriye ordusu kentten çekilmek zorunda kaldı. Çatışmalarda şimdiye kadar 300’den fazla kişi, aralarında 20’den fazla sivil hayatını kaybetti.

Halep ve İdlib çevresinde hava saldırıları

Suriye hükümeti, Halep’in büyük bölümünün muhaliflerce ele geçirildiğini doğrulayarak, askerlerini geri çektiğini ve karşı saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Rusya, Halep ve İdlib çevresinde hava saldırıları başlattı. Rusya, saldırılarında “aşırılıkçı güçleri” hedef aldığını söylerken, SOHR dört sivilin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Halk yeniden yerinden edilme korkusu yaşıyor

Halep’teki siviller, artan çatışmalar nedeniyle büyük endişe yaşıyor. Kent sakinlerinden biri, “Sürekli bombardıman sesi duyuyoruz. Evimizi terk etmek zorunda kalmaktan korkuyoruz” dedi. Çatışmalar sırasında, çok sayıda kişinin yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerini terk ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, devam eden saldırılarda 8 yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. BM’nin bölgesel yardım koordinatörü David Carden, “Çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkisinden derin endişe duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Halep neden bu kadar önemli?

Halep, stratejik konumu nedeniyle Suriye’deki iç savaşın önemli noktalarından biri. 2016 yılında hükümet güçleri tarafından kontrol altına alınan kent, o tarihten bu yana ilk kez muhaliflerin saldırılarına sahne oluyor. Muhalif güçler, bu operasyonun Suriye hükümeti ve müttefiklerinin bölgedeki saldırılarına karşı bir “caydırıcı hamle” olduğunu söylüyor.

Analistler, muhaliflerin hızlı ilerleyişini, Suriye’nin müttefikleri İran ve Hizbullah’ın bölgedeki İsrail saldırılarından etkilenerek zayıflamasına bağlıyor. Ayrıca Rusya ve Türkiye’nin 2020’de İdlib’de sağladığı ateşkesin bozulması, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Rusya’nın desteği devam ediyor

Rusya, Suriye hükümetine desteğini sürdürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Suriye’nin egemenliğine yönelik bu tehditler karşısında hükümetin düzeni hızla sağlamasını destekliyoruz” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’da Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir araya geldi.

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