İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nin altında keşfedilen “The Void”

Edinburgh’un geçmişine ışık tutan unutulmuş bir sokak, İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nin altındaki “The Void” geçidinde yeniden gün yüzüne çıktı. Libberton’s Wynd’in kalıntıları, 1830’larda George IV Köprüsü’nün inşası sırasında yok edilen eski şehir dokusuna dair ipuçları sunuyor.

Kütüphane çalışanları, 1990’larda bir duvarın arkasındaki küçük bir geçidi açarak bu tarihi alana ulaştı. Geçitte, köprünün taş yapıları ve kütüphanenin alt katlarının tuğla işçiliği gibi detaylar dikkat çekiyor.

Libberton’s Wynd ve The Void’in tarihi

Libberton’s Wynd, Cowgate’ten başlayarak Royal Mile’daki Lawnmarket’a uzanıyordu. Yol, bir zamanlar Edinburgh’un ünlü idam sehpasına giden ana güzergâhtı. Burada, 1829’da ünlü ceset kaçakçısı William Burke gibi birçok kişi infaz edilmişti.

Yıkılmadan önce sokakta tüccarlar, berberler, ayakkabıcılar, gümrük memurları ve çeşitli zanaatkârlar faaliyet gösteriyordu. Sokak aynı zamanda Edinburgh’un meşhur tavernalarından biri olan The Mermaid ve ardından Johnnie Dowie’nin Tavernası’na ev sahipliği yapıyordu.

Johnnie Dowie’nin Tavernası ve Edinburgh’un sosyal yaşamı

Johnnie Dowie’nin Tavernası, Edinburgh’un entelektüel ve sanatsal çevrelerinin sıkça uğradığı bir yerdi. Şair Robert Fergusson ve yargı mensupları gibi birçok tanınmış isim burayı ziyaret ederdi.

Tavernanın en küçük odası, penceresiz, tabut şeklinde bir kutu olarak tanımlanırdı ve şair Robert Burns’ün burada oturmayı tercih ettiği söylenirdi. Edinburgh Ale adı verilen güçlü bir bira, bu mekanın en meşhur içkisiydi.

Kütüphanenin altında gizli bir dünya

Bugün, “The Void” adlı geçit, kütüphanenin sprinkler sistemi için su tanklarını barındırsa da tarihi atmosferini koruyor. Geçidin eğimli koridorları ve odaları, eski Libberton’s Wynd’in temellerini gözler önüne seriyor.

Tarihçi Jamie Corstorphine, “The Void”e giriş deneyimini, “Hayatımın en heyecan verici anlarından biri” olarak tanımladı. Corstorphine, Libberton ailesinin 15. yüzyıldan itibaren sokakta yaşadığına dikkat çekerek, bölgenin bir zamanlar Edinburgh’un en hareketli noktalarından biri olduğunu belirtti.

Edinburgh’un geçmişine eşsiz bir bakış

“The Void”, Edinburgh’un yüzyıllar öncesine uzanan hikâyesini korumaya devam ediyor. Bu tarihi kalıntı, hem yerel tarihçilerin hem de kütüphane personelinin geçmişe dair daha fazla bilgi edinmesine olanak tanıyor. İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nin altındaki bu gizemli geçit, şehir tarihine olan ilgiyi yeniden canlandırıyor.

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