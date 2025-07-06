Hamaney, İsrail saldırılarının ardından halkın karşısına çıktı

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile İran arasında 13 Haziran’da başlayan ve 12 gün süren çatışmaların ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde Aşure Günü öncesi düzenlenen törende halkla bir araya gelen Hamaney’in görüntüleri, İran devlet televizyonu tarafından yayımlandı.

Hamaney’in nerede olduğu merak ediliyordu

Savaş boyunca yalnızca video mesajlarla halka seslenen Hamaney’in nerede olduğu merak konusu olmuş, yer altında bir sığınakta bulunduğuna dair iddialar basına yansımıştı. Çatışmalarda İran’ın üst düzey komutanları ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetmiş, İsrail’in saldırılarına İran da hava operasyonlarıyla yanıt vermişti.

Cumartesi günü yayımlanan görüntülerde Hamaney’in, törende yer alan ilahici Mahmud Kerimi’ye “Ey İran” marşını söylemesini istediği görüldü. Bu marş, İsrail’le yaşanan savaş sürecinde ülkede bir direniş sembolüne dönüşmüştü. Törende yer alan kalabalığın liderlerini görmekten duyduğu memnuniyet ekrana yansıdı.

Hamaney’in ortaya çıkışı, Aşure hazırlıkları devam eden İran’da geniş yankı uyandırdı. Devlet televizyonu, halkın bu görüntülere verdiği tepkileri yayımlamaya başladı.

İran’da 2025 yılına denk gelen Aşure Günü, 6 Temmuz’da idrak edilecek. Şii inancına göre Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinin anıldığı bu günde, her yıl olduğu gibi Hamaney’in de törenlerde yer alması bekleniyor.

Öte yandan, 26 Haziran’da yayımlanan bir video mesajda Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrılarına rağmen İsrail’e karşı geri adım atmayacaklarını belirtmişti.

ABD, 22 Haziran’da İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisini hedef alan bir hava saldırısı düzenlemişti. Operasyonda 125 Amerikan askeri uçağının görev aldığı açıklanmıştı.

İran yargı makamlarına göre, 12 gün süren çatışmalarda 900’den fazla kişi hayatını kaybetti.

