Elon Musk’tan siyasi hamle: Amerika Partisi kuruldu

ABD’li milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla “Amerika Partisi” adını verdiği yeni bir siyasi oluşum başlattığını duyurdu. Musk, “Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye geldiğinde, demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu” ifadelerini kullandı.

Elon Musk’ın anketine 1 milyon 248 binden fazla kişi katıldı

Bu çıkış, Musk’ın bir gün önce sosyal medya üzerinden yaptığı anketin ardından geldi. “Yeni bir siyasi parti kurmalı mıyız?” sorusunu yönelttiği ankete 1 milyon 248 binden fazla kişi katıldı ve katılımcıların yüzde 65,4’ü “evet” dedi. Sonuçlar doğrultusunda harekete geçen Musk, “2’ye 1 farkla yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve bunu alacaksınız” diyerek Amerika Partisi’nin kuruluşunu ilan etti.

Musk’ın bu hamlesi, daha önce yakın ilişkiler kurduğu ancak son dönemde harcamaları artıran yasa tasarısı nedeniyle ters düştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliğin ardından geldi. Trump, Musk’ın liderliğini yaptığı “Government Efficiency Department” adlı kamu tasarrufu ajansının başındaki görevinden ayrılmasının ardından ona karşı yaptırımlar uygulanabileceğini söylemişti. Trump’ın “Elon’u sınır dışı etmeyi bile düşünürüz” açıklamaları ise Washington’da gündem olmuştu.

Yeni siyasi parti hakkında planlarını da paylaşan Musk, “Bu girişimi uygulamanın bir yolu, sadece Senato’da 2-3, Temsilciler Meclisi’nde ise 8-10 seçim bölgesine odaklanmak olabilir. Küçük farklarla geçen yasalar dikkate alındığında, bu sayı yeterli olur” değerlendirmesini yaptı.

Musk’ın siyasi arenaya attığı bu adımın, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi çizgideki dengeleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

