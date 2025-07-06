Ukrayna, Rusya’nın Voronej’deki hava üssünü vurdu

Üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta diplomatik çözüm umutları zayıflarken, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Voronej bölgesindeki Borisoglebsk hava üssüne düzenlenen saldırıda, Rus savaş uçaklarının bulunduğu tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Ukrayna: Depo ve eğitim uçağı vuruldu

Ukrayna ordusu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının hedefinde Su-34, Su-35S ve Su-30SM tipi savaş uçaklarının bulunduğu hava üssü olduğunu belirtti. Açıklamaya göre, saldırıda kayar bombaların depolandığı bir mühimmat deposu, bir eğitim uçağı ve “muhtemelen başka hava araçları” da vuruldu.

Rusya’dan henüz açıklama gelmedi

Ukrayna’nın iddialarına karşılık, Rus yetkililerden saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ukrayna’nın son aylarda artan bu tür derin saldırıları, Moskova’nın askeri kapasitesine ciddi zarar verme hedefi taşıyor.

Gece boyunca 322 İHA saldırısı

Rusya ise Ukrayna’ya yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece boyunca ülke geneline 322 insansız hava aracı ve sahte hedef gönderildiğini açıkladı. Bunların 157’sinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü, 135’inin ise muhtemelen elektronik sinyallerle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Savaş, karşılıklı saldırılarla tırmanıyor

Geçtiğimiz ay da Ukrayna, Rusya topraklarındaki çeşitli hava üslerine düzenlediği sürpriz saldırılarda 40’tan fazla savaş uçağını imha ettiğini açıklamıştı. Son gelişmeler, savaşın seyrinde tarafların saldırı kapasitesini artırarak karşılıklı hamlelerini derinleştirdiğini gösteriyor.

