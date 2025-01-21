Hamas, 4 İsrailli kadın rehineyi cumartesi günü serbest bırakacak

Hamas, İsrail ile yapılan esir-tutuklu takası çerçevesinde, 4 İsrailli kadın rehineyi Cumartesi günü serbest bırakacağını duyurdu. Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, AFP’ye yaptığı açıklamada, bu takasın ikinci aşamasını oluşturduğunu ve 4 İsrailli kadının, Filistinli mahkumlarla değiş tokuş edileceğini belirtti.

Hamas’tan açıklama

Bu takas, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Nunu, “İkinci grup Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 4 İsrailli kadın rehinemiz serbest bırakılacak,” dedi.

İlk 42 günlük ateşkesin başlangıcından sonra, geçtiğimiz Pazar günü başlayan takas sürecinde, toplamda 33 rehine karşılığında yaklaşık 1.900 Filistinli, İsrail cezaevlerinden serbest bırakılacak. Bu gelişme, her iki taraf arasında devam eden müzakerelerin ve ateşkesin sürdüğünü gösteriyor.

19 Ocak Pazar sabahı ateşkesin geciktiği saatlerde binlerce Filistinli çoktan yollara düşmüştü. Hepsini için Filistin ‘Kutlama değil ağlama zamanı’ yaşıyordu.

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