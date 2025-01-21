Trump’ın İlk gününde Milley’nin portresi indirildi

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başladı. İlk başkanlık gününde, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin Pentagon’daki portresi kaldırıldı. Milley’nin portresi, Trump’ın ilk dönemi sırasında Çin ile yaşadığı gerginliklerin ardından Pentagon’un duvarında yaklaşık 15 gün asılı kalmıştı. Portre, ABD’nin savunma politikasında yeni bir dönemin habercisi olarak, Trump yönetiminin Milley ile yaşadığı anlaşmazlıkları gözler önüne seriyor.

Milley’nin, Trump’ın başkanlığının son döneminde Çin ile yaptığı görüşmeler hakkında tartışmalar olmuştu. Trump, Milley’i eleştirerek, “Çin’e arkamdan iş çevirdi” demişti. Bu çıkışlar, ilişkilerin gerginleşmesine yol açmış ve Milley’nin portresi Pentagon’dan indirildi. Ancak Pentagon ve Beyaz Saray’dan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem Başlıyor

Trump’ın görevine başlamasıyla, ABD-Türkiye ilişkilerinde ekonomik ve ticari işbirliklerine odaklanılacağı öngörülüyor. 2023’te Türkiye-ABD ticaret hacmi 30,7 milyar dolara ulaşırken, 2024 yılı için hedefin 100 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Trump’ın ikinci döneminde, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin daha da artması bekleniyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye, ABD’ye yaptığı ihracatla kazanlar, makineler, mücevher gibi sektörlerde önemli artışlar kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta gerçekleştirdiği bir toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etmişti. Ayrıca, Türkiye’nin FATF’ın “Gri Liste”den çıkması, yeni yatırım fırsatlarını gündeme getirecek ve Türk şirketlerinin ABD’de daha fazla yer alması bekleniyor.

Enerji ve Savunma Alanlarında İşbirlikleri Artacak

Trump’ın yeni dönemiyle birlikte, enerji sektörü ve savunma sanayisindeki işbirliklerinin de hız kazanması bekleniyor. Trump, başkanlık kararnamesiyle, ulusal enerji acil durumunu ilan ederek, enerji ve maden alanında Türkiye-ABD işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekmişti. Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki gelişmeleri ve ABD ile olan işbirliklerini geliştirmesi öngörülüyor.

Uluslararası İlişkilerde Yeni Dönem: Çin ve Japonya ile Gerginlikler

Trump’ın yeni döneminde, uluslararası ilişkilerde de büyük değişiklikler öngörülüyor. Çin ile gerginliklerin artması, Japonya’nın savunma harcamalarını artırmasını zorunlu kılacak. Japonya’nın, ABD ile müttefiklik ilişkilerini daha güçlü bir şekilde sürdürmesi bekleniyor. ABD’nin Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik stratejisi, Japonya için kritik bir konu olmaya devam edecek.

Trump’ın İlk Adımları: Petrol ve Doğal Gazda Kararname

Trump, göreve başlar başlamaz Alaska’daki yaban hayatı koruma sahasında petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarının artırılmasına yönelik başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu karar, ABD’nin enerji üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor. Trump’ın aldığı bu kararlar, sadece iç politika değil, uluslararası ticaret ve enerji alanlarında da etki yaratması beklenen bir dönemin başlangıcı olarak dikkat çekiyor.

Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci kez yemin ederek ABD’nin 47. Başkanı oldu. Trump, yemin töreninde ve ilk konuşmasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Washington’da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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