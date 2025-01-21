İtalya’da burka ve peçe kamusal alanda yasaklanacak

İtalya’da sağ koalisyon iktidarının ortağı aşırı sağcı Lig Partisi, parlamentoya burka ve peçe gibi “yüzü kapatan” kıyafetlerin kamusal alanda giyilmesinin yasaklanmasına yönelik yasa teklifi sundu. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ iktidarın küçük ortağı olan Lig Partisi’nin milletvekili Igor Iezzi, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu’na sunduğu yasa teklifinde, burka ve peçe gibi yüzü kapatan kıyafetlerin kamusal alanlarda yasaklanmasını ve buna aykırı davrananlara çeşitli cezaların uygulanmasını talep etti.

İtalya’da Müslümanlara yönelik teklif

Teklif, burka veya peçe takan kişilere, kadınları peçe takmaya zorlayan erkeklere ise 2 yıl hapis, 30 bin avroya kadar para cezası ve vatandaşlık başvurularının reddedilmesi gibi ağır yaptırımlar öngörüyor. Ayrıca, suçun bir çocuk, kadın veya engelliye karşı işlenmesi durumunda cezanın yarı oranında arttırılması da teklifin maddeleri arasında yer alıyor.

Lig’in sunduğu bu yasa teklifi, 1975 yılında çıkarılan kamu güvenliği yasa gereği kamusal alanlarda yüzün örtülmesini yasaklayan mevcut düzenlemelere kıyasla çok daha sıkı önlemler getiriyor. 1975 tarihli yasa, “haklı gerekçelerle” bazı muafiyetler tanırken, Lig’in teklifi bu istisnaları tamamen kaldırmayı hedefliyor.

Lig Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, “Kültürümüze ve Batı özgürlüğünün ilkelerine saygı göstermeyenlere karşı sağduyulu bir öneri sunduklarını” belirterek, “Kadınları ve kızları peçe takmaya zorlayanlara hapis cezası ve vatandaşlık taleplerinin durdurulması gerektiğini” vurguladı.

Bu yasa teklifine muhalefet ise sert tepki gösterdi. Yeşil-Sol İttifak (AVS) Meclis Grup Başkanvekili Luana Zanella, teklifin kadın özgürlükleriyle ilgisi olmadığını belirterek, “Bu, İslamofobinin yeniden gündeme getirilmesidir” dedi. Zanella, böyle bir yasanın, ihtiyacımız olmayan bir yaklaşım ve vizyonla hazırlandığını dile getirdi.

Kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysiler yasaklandı. Düzenlemeye uymayanlara 1000 İsviçre frangına kadar para cezası uygulanacak.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Sömestr tatilinde Bali’nin kalbinde huzur: The Kayon Jungle Resort