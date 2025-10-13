Hamas, serbest bırakılacak 20 İsrailli esirin listesini açıkladı

Hamas, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılacak 20 sağ İsrailli esirin ismini açıkladı.

Hamas’tan esir listesi Kızılhaç’a iletildi

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu isimler Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edilecek.

Serbest bırakılacak esirlerin isimleri şöyle açıklandı:

Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran.

İsrail medyası, Hamas’ın açıkladığı listenin Tel Aviv yönetiminin beklentileriyle uyumlu olduğunu yazdı.

Gazze’de ateşkes süreci

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’in ilk saatlerinde yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İsrail ordusu, belirlenen “sarı hat” bölgesine çekildi. Ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Savaşın ağır bilançosu

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin ilanına kadar Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi ise yaralandı.

Taraflar arasındaki anlaşmanın ardından Gazze’de sessizlik yeniden sağlanırken, esir takasının ilk aşamasının bu hafta tamamlanması bekleniyor.

