Trump görüşmeler için İsrail’de

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin barış sürecindeki rolünü övgüyle değerlendirdi.

Trump’tan Gazze barışı için Türkiye’ye övgü

Trump, “Türkiye harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı; gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü kendisine büyük saygı duyuluyor. Türkiye çok güçlü bir ülke, çok güçlü bir orduya sahip ve Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük katkı sundu” ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail ve Mısır ziyaretleri öncesinde başkanlık uçağında gazetecilerle yaptığı görüşmede, Gazze’deki anlaşmanın “tarihi bir dönüm noktası” olduğunu söyledi.

“Savaş bitti, ateşkes tutacak”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaşın sona erdiğini açıkça dile getirmediği hatırlatılınca Trump, “Savaş bitti. Bunu anlıyor musunuz? Ateşkes tutacak. İnsanlar bıktı. Bu çatışma yüzyıllardır sürüyor. Şimdi herkes barış istiyor” yanıtını verdi.

Trump, Gazze’deki ateşkesin kalıcı olacağına inandığını vurgulayarak, “İsrail için de, Arap ve Müslüman ülkeler için de harika bir dönem başlıyor” dedi.

“İlk kez kalıcı bir barış şansı doğdu”

Trump, gazetecilerin “Gazze’yi Orta Doğu’nun ‘Rivierası’na dönüştürme süreci ne kadar sürecek?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Riviera hemen olmaz; önce enkaz kaldırılacak, ihtiyaçlar karşılanacak. Ancak süreç hemen başlıyor. Yıllar içinde çok iyi bir yer olacak. Yüzyıllardır ilk kez kalıcı bir barış şansı doğdu.”

“Yazılı olmayan sözlü garantiler de var”

Barış planı kapsamında kurulacak “Barış Kurulu”na ilişkin detay vermeyen Trump, İsrail ve Arap ülkelerine yönelik güvence sorusuna, “Çok garanti var, bazıları yazılı değil, sözlü. Kimse beni hayal kırıklığına uğratmak istemeyecek. Bu yüzden başarılı olacağına inanıyorum” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların barışın önünü açtığını öne sürerek, “Biz İran’ın nükleer tesisini devre dışı bırakmasaydık, bu anlaşma olmazdı. Şimdi insanlar sokaklarda dans ediyor, kimse endişe etmiyor” dedi.

“Katar da takdiri hak ediyor”

Trump, barış sürecinde Katar’ın oynadığı role de değinerek, “Katar olağanüstü bir liderlik gösterdi. Coğrafi olarak olayların tam ortasındalar, bu çok zor bir durumdu. Cesurdular ve takdiri hak ediyorlar” ifadesini kullandı.

“Gazze’ye gitmek isterim”

Trump, ilerleyen dönemde Gazze’yi ziyaret etmek istediğini belirterek, “Bundan gurur duyarım. Fiilen görmeden de biliyorum ama ayak basmak isterim. Önümüzdeki yıllarda inanılması güç bir değişim göreceğiz” dedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail ziyareti

ABD Başkanı’nın ziyareti kapsamında, Tel Aviv ve Kudüs’te geniş güvenlik önlemleri devreye alındı. İsrail polisi, Tel Aviv–Kudüs otoyolunu trafiğe kapatırken, Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları da ulaşıma kapatıldı.

Trump’ın bugün İsrail Parlamentosu’nda konuşma yaptıktan sonra, serbest bırakılan esirlerle ve aileleriyle bir araya gelmesi, ardından Mısır’daki Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılması bekleniyor.

Gazze’de ateşkes süreci nasıl başladı?

Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, anlaşmada belirtilen “sarı hat” bölgesine çekilmesiyle birlikte, 10 Ekim saat 12.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi.

8 Ekim 2023’ten ateşkesin ilanına kadar geçen sürede, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi yaralandı.

