Handala gemisi Gazze’ye bir adım daha yaklaştı

İtalya’dan Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 20 Temmuz’da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Handala gemisi, İsrail’in daha önce alıkoyduğu Madleen gemisinin durdurulduğu sınırı geçti. Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Gazze’ye 180 kilometreden daha az uzaklıktayız” diyerek kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Güzergâhta kritik eşik aşıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için başlatılan seferde, Handala gemisi önemli bir eşiği geride bıraktı. Daha önce aynı rotada ilerleyen ve İsrail donanması tarafından alıkonulan Madleen gemisinin durdurulduğu noktayı geçmeyi başaran Handala, yardım filosu açısından stratejik bir ilerleme sağladı.

Handala’da 21 aktivist bulunuyor

Gemide aralarında siyasetçi, insan hakları savunucusu ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 21 aktivist yer alıyor. Yolculuk boyunca dayanışma mesajları veren aktivistler, Gazze’ye ulaşarak insani yardım bırakmayı hedefliyor.

“Bugün her zamankinden daha fazla sizin seferberliğinize ihtiyacımız var”

Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau, sosyal medya paylaşımında “Madleen’e müdahale edilen noktayı az önce geçtik. Son bir gecemiz kaldı ve orada olacağız” diyerek heyecan ve kararlılığı dile getirdi. Fourreau, uluslararası kamuoyuna “Gözleriniz bizim korumamızdır” ifadeleriyle çağrı yaptı.

Gözler Gazze açıklarında

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun girişimiyle gerçekleşen bu yardım seferi, yalnızca insani yardım değil, aynı zamanda Gazze ablukasına yönelik sembolik bir direniş niteliği taşıyor. Handala gemisinin Gazze kıyılarına yaklaşmasıyla birlikte bölgede tansiyonun yeniden yükselebileceği belirtiliyor.