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Trabzonspor’a yedekler yetti

Trabzonspor, yedek ağırlıklı çıktığı hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti

NationalTurk NL26/07/2025
6 Bir dakikadan az
Trabzonspor, yedek ağırlıklı çıktığı hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti
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1 Trabzonspor’da altın kafa Salih
1.1 Kayserispor düelloda güldü

Trabzonspor’da altın kafa Salih

Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin yedek ağırlıklı çıktığı mücadelede bordo-mavililer, 12. dakikada öne geçti. Muhammed Cham’ın sağdan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Salih Malkoçoğlu kafayla topu filelere gönderdi. 55’te Başakşehir’den Ümraniyespor’a kiralanan 24 yaşındaki orta saha Emre Kaplan, soldan ceza sahasına girip sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi.

Kayserispor düelloda güldü

Trabzonspor, 76. dakikada Anthony Nwakaeme ve 77’de Ozan Tufan’ın golleriyle Ümraniyespor karşısında 3-1 üstünlüğü sağladı. Günün bir diğer hazırlık karşılaşmasında iki Süper Lig ekibi karşı karşıya geldi. Kayserispor, Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek yeni sezona hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sarı-kırmızılıların ilk iki golünü 36 ve 37. dakikalarda Carlos Mane kaydetti.

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NationalTurk NL26/07/2025
6 Bir dakikadan az
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