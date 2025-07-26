Galatasaray dümdüz etti

Galatasaray önüne geleni deviriyor

Galatasaray, üçte üç galibiyetle başladığı hazırlık maçlarında son olarak geçen sezon Fransa 1. Ligi’ni 7. tamamlayan Strasbourg karşısına çıktı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleye Günay – Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Lemina, Torreira – Ahmed Kutucu, Sara, Eren – Barış Alper 11’iyle başladı. Galatasaray bu arada son hazırlık maçını 2 Ağustos’ta İtalyan devi Lazio ile oynayacak.

Barış Alper Yılmaz fark yarattı

Galatasaray karşılaşmanın 5. dakikasında Ahmed Kutucu’nun asistinde Roland Sallai’nin golüyle öne geçti. 50’de bu kez Kaan Ayhan’ın asistinde Barış Alper Yılmaz farkı ikiye çıkardı. 69’da Roland Sallai’nin asistinde Barış Alper Yılmaz kendisinin ikinci, Galatasaray’ın üçüncü golünü kaydetti. 81’de Milos Lukovic, Strasbourg’un tek golünü attı. Galatasaray’da yeni transfer Leroy Sane, 75’te oyuna dahil oldu. Süper Lig’deki iki ekibin bir diğer hazırlık maçında ise Göztepe, Antalyaspor’u 12. dakikada Janderson’un golüyle 1-0 mağlup etti.