Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı Tim Walz

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin Kasım ayında yapılacak seçimde başkan adayı olan Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz’u başkan yardımcısı adayı olarak seçti.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’in yardımcısı belli oldu. Harris, 60 yaşındaki Minnesota Valisi Tim Walz’u başkan yardımcısı adayı olarak belirledi. Walz, Harris’in Kasım ayında Cumhuriyetçi Parti’nin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ı yenmesi durumunda başkan yardımcısı olacak.

Uzun yıllar ABD Ulusal Muhafız Ordusu’nda görev yapan ve emekli bir öğretmen olan Walz, 2006 yılında ABD Temsilciler Meclisi’ne seçildi, 2019 yılında ise Minnesota Valisi oldu.

Tim Walz kimdir?

Tim Walz, Ocak 2019’dan bu yana Minnesota’nın 41. valisi olarak görev yapan Amerikalı bir politikacıdır. Demokrat-Çiftçi-İşçi Partisi (DFL) üyesi olan Walz, daha önce 2007’den 2019’a kadar Minnesota’nın 1. kongre bölgesinin ABD Temsilcisi olarak görev yaptı. Siyasete girmeden önce Walz, lise öğretmeni ve Ordu Ulusal Muhafızları üyesiydi.

ABD’de seçim rüzgarı esiyor. Donald Trump, Kamala Harris ile 4 Eylül’de canlı yayında tartışmayı kabul etti.

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