Hasan Nasrallah öldürüldü

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın akıbeti yerel basında tartışılıyor.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah’ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.

İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise “saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu” iddia etti.

Walla internet sitesine konuşan kaynak da “Nasrallah’ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu” savundu.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, saldırının hedefinin Nasrallah olduğu ve ordunun, Hizbullah Genel Sekreterinin orada olup olmadığını araştırdığı ifade edilmişti.

İsrail savaş uçakları bugün, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi’ne kadar birçok binayı bombalamıştı.

Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde en az 6 bina yerle bir olurken ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, “Beyrut’a düzenlediğimiz hava saldırısında Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdük.” açıklamasını yaptı.

Hizbullah: Liderimiz öldürüldü

Hizbullah, Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail’in saldırısında hayatanı kaybettiğini doğrulayarak, “Liderimiz öldürüldü” dedi.

Hizbullah, İsrail’in dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Genel Sekreteri Hasan Nasrallah hakkında açıklama yaptı. Hizbullah açıklamasında, Nasrallah’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. İran Kızılayı Nasrallah için başsağlığı mesajı yayınlayarak, “Seyid Hasan Nasrallah şehit edildi. Lübnan Hizbullahı, bu hareketin genel sekreteri Seyid Hasan Nasrallah’ın Siyonist rejimin Beyrut’un güney banliyölerine yönelik canice saldırısında şehit edildiğini doğruladı” ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrallah kimdir?

Hasan Nasrallah 31 Ağustos 1960’ta dünyaya gelmiştir. 975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesinin memleketi olan Güney Lübnan’daki El Bazuriye köyüne kaçtı. Orada Şiî Emel Hareketi’ne katıldı. Irak’ta Şiî eğitimi gördü. Daha sonra Lübnan’a dönerek Emel Hareketi’nin lideri Abbas Musavi’nin kurduğu okulda öğrenim gördü. 1982 yılında İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı ve hayatını İsrail’i Lübnan’dan atma amacına adadı. 1992 yılında Abbas Musavi’nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah’ın genel sekreteri seçildi.

14 Temmuz 2006 tarihinde 2006 Lübnan Savaşı sırasında Hasan Nasrallah’ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro İsrail’in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Hasan Nasrallah, sağ olarak kurtulmayı başardı.

2006 Lübnan Savaşı, Nasrallah’a büyük prestij kazandırdı. 2006 Lübnan Savaşı’nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Hizbullah’ın 2006 yılında envanterinin 33 bin roket ve füzeden oluştuğu tahmin edilirken, şimdi bu rakamın 150 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Savaş sonrası Hizbullah, Lübnan’da etkisini daha da genişleterek sivil halkın desteğini kazandı, iyice güncel siyasette yer almayı başardı. Kurulan hükûmetlere bakanlar gönderdi, seçilen devlet başkanlarıyla, başbakanlarla ile iyi ilişkiler kurdu.

Önceki Lübnan Devlet Başkanları Emil Lahud ve Mişel Avn, Hizbullah’ın sıkı birer müttefikleri ve destekçisiydiler.

2011’den sonra Hizbullah, Suriye İç Savaşı’nda İran ile beraber Şam Hükûmetinin en koyu müttefiklerinden oldu.

Savaş sırasında Hizbullah, üyelerini Şam Hükûmeti için savaşmaya Suriye’ye gönderdi, bu mensuplarının savaş deneyimini arttırmalarını, diğer yandan da, Suriye’ye gelen Rus ordusunun planlama stratejisini öğrenmelerini sağladı.

Nasrallah’ın Hizbullah’ı, Suriye’deki savaşta oynadığı rol nedeniyle Lübnan topraklarındaki Sünni gruplarla da çatıştı.

Suriye İç Savaşı sonrası ayrıca Hizbullah, Yemen ve Irak’taki İran yanlısı güçlere de eğitimler verdi.

13 Eylül 1997 günü oğlu Hadi Nasrallah, İsrail güçlerince öldürüldü.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında geçici ateşkes haberlerinin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

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