Harry Potter serisinin yıldızlarından Dame Maggie Smith hayatını kaybetti

Sinema dünyası yasta. Oyunculuk performansıyla dünya çapında üne kavuşan İngiliz sanatçı Dame Maggie Smith yaşamını yitirdi.

Dame Maggie Smith, kariyeri boyunca çok çeşitli rollere girebileceğini defalarca kanıtladı.

Bir tiyatro oyuncusu olarak başarının tadını çıkardıktan sonra, fantastik seri “Harry Potter”daki Profesör McGonagall rolüyle kült statüsüne ulaştı.

Ancak sadece filmlerde adından söz ettirmedi; aynı zamanda “Downton Abbey”de Violet Crawley rolüyle dizi yıldızı oldu.

Ünlü oyuncunun acı haberini ailesi duyurdu.

BBC’nin haberine göre açıklamada Dame Maggie Smith’in hayatını kaybettiği bildirildi.

“Klinikte huzur içinde vefat etti”

Ailesi, “Dame Maggie Smith’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz” dedi. Şu anda ölüm koşulları hakkında daha fazla bilgi yok. Aile de açıklamasında bu konuya değinmedi.

Ancak Dame Maggie Smith’in oğulları, İngiliz oyuncunun hastaneye kaldırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“27 Eylül Cuma sabahı, hastanede huzur içinde vefat etti. Kendisi çok özel bir insandı ve ailesi ve arkadaşları tarafından çevrelenmişti.”

Smith, arkasında iki oğul ve beş torun bıraktı.

Açıklamada önümüzdeki haftalarda ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi.

Dame Maggie Smith, tiyatro sahnesi ve film seti dışında utangaç görülüyordu ve nadiren röportaj veriyordu.

Buna göre onun son zamanlardaki sağlık durumu hakkında çok az şey biliniyordu.

Smith geçmişte meme kanserine karşı savaşmıştı.

Ekim 2009’da İngiliz The Times gazetesine verdiği bir röportajda hastalığı hakkında şunları söyledi: “Kanser onu o kadar dümdüz etti ki. Tiyatro çalışmalarına geri dönüp dönemeyeceğimden emin değilim.”

Dame Maggie Smith kimdir?

Maggie Smith, tam adıyla Dame Margaret Natalie Smith, 28 Aralık 1934’te İngiltere’nin Ilford kentinde doğan, sinema, televizyon ve tiyatro dünyasında büyük bir kariyere sahip olan efsanevi İngiliz oyuncudur. Kariyeri boyunca tiyatrodan sinemaya kadar geniş bir yelpazede çalışmış ve iki Oscar ödülü de dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.

Kariyeri

Maggie Smith, özellikle Harry Potter film serisindeki Profesör Minerva McGonagall rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Ancak bu rol, onun zengin kariyerinin sadece bir parçasıydı. Smith, birçok farklı karakterle izleyicileri etkileyen güçlü bir oyunculuk yeteneğine sahipti.

Sinema ve televizyon kariyeri:

1969’da The Prime of Miss Jean Brodie filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında ilk Oscar’ını kazandı.

1978’de California Suite filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ikinci Oscar’ını kazandı.

2000’lerde ise Harry Potter serisiyle dünya çapında milyonlarca insanın kalbinde yer etti.

Downton Abbey dizisinde oynadığı Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham rolüyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı ve bu rolüyle de birçok ödül kazandı.

Tiyatro:

Maggie Smith’in tiyatro kariyeri, Londra’daki West End ve Broadway gibi önemli sahnelerde de parladı. Royal National Theatre’da ve Stratford’daki Shakespeare oyunlarında uzun yıllar boyunca yer aldı. Tiyatrodaki çalışmaları nedeniyle İngiliz tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden olan Olivier Ödülleri’ni kazandı.

Aldığı ödüller ve unvanlar

Maggie Smith, kariyeri boyunca iki Oscar, beş BAFTA ödülü, üç Emmy ve bir Tony ödülü kazanmıştır. Ayrıca, 1990 yılında “Dame” unvanı ile Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülmüş, böylece Britanya Krallığı tarafından onurlandırılmıştır.

Önemli filmler ve diziler

The Prime of Miss Jean Brodie (1969)

California Suite (1978)

A Room with a View (1985)

Harry Potter serisi (2001-2011)

Downton Abbey (2010-2015)

Özel hayatı

Maggie Smith, iki evlilik yapmış ve bu evliliklerden iki oğlu olmuştur: Toby Stephens ve Chris Larkin. Her iki oğlu da oyunculuk kariyerini seçmiştir.

Smith, yaşamı boyunca düşük profilli bir hayat sürmeyi tercih etti ve kişisel yaşamını medyadan uzakta tutmayı başardı.

Maggie Smith, hem İngiliz tiyatrosunda hem de dünya sinemasında unutulmaz bir miras bırakarak 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.