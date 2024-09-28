Helene Kasırgası can aldı: 43 ölü

Cuma günü Güneydoğu ABD’yi vuran Helene Kasırgası’nda en az 43 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Helene Kasırgası ülkeyi kasıp kavuruyor

Yetkililer, sel sularında mahsur kalanlara yardım etmek için tekneler, helikopterler ve büyük araçlarla cesur kurtarma çalışmalarına devam etti. Bunlar arasında, sular altında kalan Tennessee hastanesinin çatısında toplanan yaklaşık 50 işçi ve hasta da vardı.

Perşembe gecesi karaya ulaştıktan sonra Florida’nın Big Bend bölgesini vuran ve şimdiye kadar kaydedilen en güçlü fırtına oldu ve kuzeye Georgia ve Carolina’lara doğru ilerledi.

Sigorta şirketleri ve finans kuruluşları, fırtınanın yol açtığı zararın milyarlarca doları bulabileceğini söylüyor.

Cuma günü yollar ve evler sular altında kaldı, bir aile BBC News’e evlerinden güvenli bir yere yüzerek çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı. Helene önemli ölçüde zayıflamış olsa da, tahminciler şiddetli rüzgarların, sel baskınlarının ve kasırga tehdidinin devam edebileceği konusunda uyarıyor.

4.kategoride bir kasırga

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’na (FEMA) göre, dördüncü kategoride bir fırtına olan Helene, perşembe gecesi karaya ulaştı ve karaya ulaştıktan sonra altı saat boyunca kasırga olarak kaldı.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), şiddetli rüzgarların kıyıya doğru su üflemesiyle oluşan fırtına dalgasının, Florida kıyılarının bazı bölgelerinde yerden 4,5 metre yüksekliğe ulaştığını bildirdi.

NHC, dalganın hafta sonundan önce azalmasını beklediklerini ancak şiddetli rüzgarlar ve sel tehlikesinin devam edeceğini, buna olası heyelanların da dahil olduğunu söyledi.

Bazı yerlerde 50 cm’ye kadar yağış bekleniyor.

Kasırga, kayıtlar tutulmaya başladığından beri ABD’yi vuran en güçlü 14. kasırgadır. Yaklaşık 420 mil (675 km) genişliğindedir ve yalnızca iki kasırganın gerisindedir – 2017’de Ida ve 1996’da Opal, ikisi de 460 mil genişliğindeydi.

Çok büyük olması nedeniyle kuvvetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar Florida, Georgia, Tennessee ve Carolina’larda yaygın bir şekilde görüldü.

Florida Şerifi Bob Gualtieri, Cuma gününden bu yana en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan en az beşinin sahil bölgesi Pinellas’ta olduğunu söyledi.

İlçe, Florida’nın Körfez kıyısındaki St. Petersburg şehrini de kapsamaktadır.

Florida Valisi Ron DeSantis, bir kişinin aracının üzerine yol tabelasının düşmesi sonucu, bir kişinin de evin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Brian Kemp, Florida’yı vurduktan sonra fırtınanın kuzeye, Georgia’ya doğru ölümcül bir şekilde ilerlediğini ve ilk müdahale görevlisi de dahil olmak üzere en az 15 kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililer, Georgia’nın merkezindeki Wheeler County’de meydana gelen ve kasırganın bir mobil evi devirmesiyle iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Kemp, eyalet genelinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için 1.000 Ulusal Muhafız askerine emir verdi. Georgia valisi Cuma günü, 150’den fazla yolun kapatıldığını, eyalet genelinde 1.300 trafik sinyalinin devre dışı olduğunu ve insanların hala binalarda mahsur kaldığını söyledi.

Ulusal Hizmetler, eyalette ayrıca 11 binaya zarar veren ve 15 kişiyi yaralayan iki doğrulanmış hortum görüldüğünü söyledi.

Virginia Valisi Glenn Youngkin, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, eyalette de bir kişinin öldürüldüğünü söyledi.

poweroutage.us izleme sitesine göre, güneydoğuda cuma akşamı üç milyondan fazla ev ve işyerine elektrik verilemedi.

İlk müdahale ekipleri, su basmış evlerde mahsur kalan insanlara yardım etmek için helikopterler, tekneler ve büyük araçlar kullanarak kurtarma çalışmaları yürütüyor. Cooper, yalnızca Kuzey Karolina’da 100’den fazla kurtarma çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Tennessee’de, 58 hasta ve personel Cuma günü Erwin şehrindeki bir hastanenin çatısında mahsur kaldı. Nolichucky Nehri’nden gelen hızlı akan su, teknelerin kurtarma operasyonları yürütmesini engelledi ve şiddetli rüzgarlar helikopter kurtarmasını engelledi.

Grup daha sonra Tennessee Ulusal Muhafızları ve Virginia Eyalet Polisi’ne ait helikopterlerin müdahalesiyle güvenli bir yere götürüldü.

Florida’nın Körfez kıyısındaki Tampa’nın kuzeyindeki Pasco County’de 65 kişi kurtarıldı. Manatee County’deki Ramada Inn’deki misafirler de sel sularının otele hücum etmesi sonucu kurtarıldı.

Kuzeydeki Suwannee bölgesinde ise yetkililer, ağaçların evlerin üzerine devrilmesiyle “aşırı yıkım” yaşandığını bildirdi.

Yetkililer ayrıca bölge sakinlerine fırtınanın etkilerinin “henüz bitmediğini” hatırlatarak, sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kasırgaların hareket edebilmesi için deniz yüzeyi sıcaklığının 27 santigrat derecenin (80 F) üzerinde olması gerekir.

Körfez sularının 30-32 santigrat derece ile olağanüstü sıcak olduğu, deniz yüzeyinin yılın bu dönemi için normalin yaklaşık iki santigrat derece üzerinde olduğu belirtiliyor.

Florida’nın 250 kilometrelik Big Bend kıyısı, 2023’te Kasırga Idalia’nın karaya ulaştığı yerdi. Bölge, geçen ay Kasırga Debby’den de etkilenmişti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu yılın başlarında 2024 yılında 25’e kadar isimli fırtına olabileceği konusunda uyardı.

Bu fırtınalardan sekiz ila 13’ü kasırgaya dönüşebilir ve Helene de dahil olmak üzere bir kısmı halihazırda kasırgaya dönüştü.

Yetkililer, kasırga sezonunun resmi sonunun 30 Kasım’dan önce gelmeyeceği uyarısında bulunarak, ufukta daha fazla fırtına olabileceği uyarısında bulundu.

Karayipleri yerle bir eden Beryl Kasırgası, Teksas’a doğru hareket ediyor.

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