Hindistan’da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Hindistan aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinin başkenti Bhubaneswar’de dün termometrelerin 39 dereceyi gösterdiğini duyurdu. Açıklamaya göre eyalette sıcak hava dalgası nedeniyle 72 saatte en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ancak kırsal bölgelerdeki sıcaklıklara bağlı ölümlerin kayıtlara geçmemesi nedeniyle can kaybı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan’da sıcaklık rekorları kırılıyor

Hindistan’da bu yıl sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkenin birçok bölgesinde iki hafta boyunca aralıksız sıcak hava dalgaları yaşandı. Mayıs ayından bu yana termometrelerin 45-50 dereceyi gösterdiği Hindistan’da sıcak çarpmasından kaynaklı ölümlerle ilgili net bir veri açıklanmazken, 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı’na göre ülkede Mart ve Mayıs ayları arasında yaklaşık 25 bin sıcak çarpması vakası kaydedildi.

Hindistan’da sıcaklıklar devam edecek

Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 5 gün boyunca Hindistan’ın kuzeybatısı ve doğusundaki bazı bölgelerde sıcak hava dalgasının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, yüksek sıcaklıklar nedeniyle halka sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmaktan kaçınmalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye etti.

Hindistan tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle sıcakların arttığı Hindistan’da can kayıpları yaşanıyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Hindistan Uçakla Kaç Saat?