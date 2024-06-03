Hindistan’da sıcak hava can almaya devam ediyor

Hindistan adeta kavruluyor. Yüksek sıcaklar sebebiyle 56 kişi hayatını kaybederken 25.000 kişi sıcak çarpması sonucu tedavi altına alındı.

Yerel basında hükümet verilerine dayandırılan habere göre, Mart ve Mayıs ayları arasında Hindistan’da yaşanan çeşitli sıcak hava dalgalarından sonra yaklaşık 25.000 kişi sıcak çarpmasından şüphelendi ve 56 kişi öldü.

Mayıs ayı bölge için özellikle kötü bir ay oldu ; başkent Delhi ve yakınlardaki Rajasthan eyaletinde sıcaklıklar 50 santigrat dereceye ulaştı.

Buna karşılık, doğu Hindistan’ın bazı kısımları Remal kasırgasından sarsılıyor. Kuzeydoğudaki Assam eyaletinde Salı gününden bu yana şiddetli yağmur 14 kişiyi öldürdü.

Güneydeki şehirlerde şiddetli yağışlar etkili oldu

Güneydeki Karnataka ve Kerala eyaletlerindeki şehirler de şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Hindistan’ın Karnataka’daki teknoloji merkezi Bengaluru, Pazar günü 111,1 milimetre yağış aldı; bu, şehrin 1891’den bu yana Haziran ayında gördüğü en yüksek yağış miktarıydı.

Yerel medya görüntüleri Bengaluru’da araçların ve yayaların su basmış sokaklarda ilerlediğini, devrilen ağaçların yolları kapattığını ve yoğun trafik sıkışıklığının ana kavşakları tıkadığını gösterdi.

Sri Lanka’da 15 kişi öldü

Ülkenin Afet Yönetim Merkezi Pazar günü yaptığı açıklamada, ada ülkesi Sri Lanka’da şiddetli muson yağmurunun bölgeyi olumsuz etkilemesinin ardından sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 15 kişinin öldüğünü söyledi.

Birçok faktörün bir araya gelmesi, Güney Asya’da yazın çok sıcak geçmesine yol açtı; bilim insanları, bu eğilimin insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor .

Hindistan’da yeni sonuçlanan genel seçimlerde görev yapan seçim yetkilileri de dahil olmak üzere en az 33 kişi Cuma günü kuzeydeki Uttar Pradesh ve Bihar ile doğudaki Odisha eyaletlerinde sıcak çarpması şüphesi nedeniyle hayatını kaybetti.

The Print haber sitesinin haberine göre, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi’nden elde edilen veriler, 46 ısıya bağlı ölüm ve 19.189 şüpheli sıcak çarpması vakasıyla Mayıs ayında durumun en kötü olduğunu gösterdi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, şüpheli vakalar da dahil olmak üzere Hindistan’daki toplam ölüm sayısı 80’den çok daha yüksek olabilir.

Yalnızca merkezi Madhya Pradesh eyaletinde 5.000’den fazla sıcak çarpması vakası bildirildi.Meteoroloji ofisi, sıcaklığın Çarşamba gününe kadar daha az şiddetli olacağını ve geçen hafta güneydeki Kerala eyaletinde musonun erken gelişinin daha fazla rahatlama getirmesi beklendiğini tahmin etti.

Hindistan‘da sıcaklık rekoru kırıldı. Ülkede nefes almanın bile güçleştiği belirtilirken bir kadın sıcak çarpması sebebiyle hayatını kaybetti.

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