Hindistan, dünyanın en büyük kaplan popülasyonuna ev sahipliği yapıyor

BBC’nin aktardığı Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Hindistan, dünyanın en büyük kaplan popülasyonuna sahip ülke konumuna yükseldi. 2006’dan bu yana yapılan saha çalışmaları, ülkedeki kaplan sayısının iki katına çıkarak 3.600’ü aştığını ortaya koydu.

Hindistan’da kaplanlar 138.200 kilometrekarelik bir alanda yaşıyor. Bu bölge, Birleşik Krallık’ın yarısı büyüklüğünde olmasına rağmen, yaklaşık 60 milyon insanın da yaşadığı bir alanı kapsıyor.

Kaplan nüfusundaki bu artış, Hindistan’ın yürüttüğü katı koruma politikaları, avcılıkla mücadele önlemleri ve ekosistem restorasyonu sayesinde gerçekleşti. Çalışmanın baş yazarı Yadvendradev Vikramsinh Jhala, BBC’ye yaptığı açıklamada, kaplanların insan yoğunluğu yüksek bölgelerde bile korunabileceğini, ancak bunun yerel halkın doğaya karşı tutumuna bağlı olduğunu belirtti.

Ekonomik Düzey Kaplanların Korunmasını Etkiliyor

Araştırma, ekonomik refahın yüksek olduğu bölgelerde kaplanlarla insanların daha uyumlu bir şekilde bir arada yaşadığını ortaya koyuyor. Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand ve Karnataka gibi eyaletlerde, kaplanlar insanların yaşadığı alanlarla iç içe bulunuyor.

Buna karşılık, kaçak avcılığın yaygın olduğu Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand ve kuzeydoğu Hindistan’daki bazı bölgelerde kaplanların ya çok az bulunduğu ya da tamamen yok olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, bu bölgelerin Hindistan’ın en yoksul bölgeleri arasında yer aldığını ve bu nedenle koruma çabalarının yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Araştırmaya göre kaplan popülasyonlarının toparlanması için ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yoğun kentleşme ve aşırı yoksulluk, kaplanların yaşam alanlarını tehdit eden en büyük iki faktör olarak öne çıkıyor.

Silahlı Çatışmalar Kaplan Neslini Tehdit Ediyor

Araştırmada, silahlı çatışmaların kaplanların yok olma riskini artırdığına da dikkat çekiliyor. Dünya genelinde siyasi istikrarsızlık, kaçak avcılığı artırarak vahşi yaşamın hızla azalmasına neden oluyor.

Hindistan’da, Maoist hareketin etkili olduğu Chhattisgarh ve Jharkhand gibi bölgelerde kaplan nüfuslarının büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor. Ancak, çatışmaların kontrol altına alındığı Nagarjunsagar-Srisailam, Amrabad ve Similipal rezervlerinde kaplan popülasyonunun yeniden toparlanmaya başladığı gözlemlendi.

Hindistan’da Kaplanlar İçin Yeni Koruma Alanları

Araştırmaya göre, Hindistan‘da kaplanların bulunmadığı yaklaşık 157.000 kilometrekarelik alan mevcut. Bu alanların çoğu Chhattisgarh, Odisha ve Jharkhand eyaletlerinde bulunuyor. Kaplanların bu bölgelere yeniden kazandırılması ve korunan alanların genişletilmesiyle 10.000 kilometrekarelik bir alanın geri kazanılabileceği belirtiliyor.

Kaplanları koruma yaklaşımları arasında iki yöntem öne çıkıyor:

Arazi ayırma (land sparing): İnsanları ve vahşi yaşamı tamamen ayrı alanlarda tutarak koruma sağlamak.

Arazi paylaşımı (land sharing): İnsanların ve vahşi yaşamın bir arada yaşamasını teşvik ederek ekosistemleri koruma altına almak.

Araştırmacılar, Hindistan’da her iki yaklaşımın da dengeli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtiyor.

İnsan-Kaplan Çatışmaları Artıyor

Kaplan popülasyonunun artması, insan-kaplan çatışmalarını da beraberinde getiriyor. Hindistan’da her yıl yaklaşık 35 kişi kaplan saldırıları nedeniyle hayatını kaybediyor. Buna ek olarak, 150 kişi leopar, 150 kişi yaban domuzu saldırıları sonucu ve 50.000 kişi ise yılan ısırıkları nedeniyle ölüyor.

BBC’ye konuşan Prof. Jhala, kaplan saldırılarının medyada geniş yankı bulduğunu, ancak bu tür olayların geçmişte insanların günlük yaşamının bir parçası olduğunu belirtiyor. “İnsanlar için en büyük ölüm sebebi aslında trafik kazaları. Her yıl 150.000 kişi kazalarda hayatını kaybediyor. Kaplan saldırıları ise bu oranların çok altında kalıyor.”

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Hindistan Uçakla Kaç Saat?