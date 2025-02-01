Beşiktaş’ın efsane Belediye Başkanı Ayfer Atay vefat etti.

Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet etmiş Beşiktaş’ın efsane Belediye Başkanı Ayfer Atay vefat etti.

Beşiktaş Postası‘nın haberine göre Ayfer Atay’ın organ yetmezliği rahatsızlığından ötürü kaldırıldığı hastane de vefat ettiği öğrenildi.

Ayfer Atay‘ın cenazesi 2 Şubat Pazar günü saat:11.00’da Beşiktaş Belediye Başkanlığındaki anma töreninin ardından öğle namazına müteakiben Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nden kaldırılıp Ortaköy Mezarlığına defnedilecektir.

Kendisine Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

NationalTurk

Ayfer Atay Kimdir?

Ayfer Atay, 19 Mayıs 1934’te İstanbul’un Ortaköy semtinde doğmuş Türk futbolcu ve siyasetçidir. Gençlik yıllarında Ortaköy Spor Kulübü’nde futbol oynamış ve daha sonra kulübün başkanlığını yapmıştır.

1989-1999 yılları arasında, iki dönem boyunca Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Beşiktaş Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

Belediye başkanlığı döneminde, Beşiktaş ilçesine Fulya Şan Ökten Spor Tesisleri, Çilekli Spor Tesisleri, BJK Koleji, Süleyman Seba Kapalı Spor Salonu ve Akatlar Spor Tesisleri gibi birçok spor tesisi kazandırmıştır.

Ayrıca, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kongre üyesi olup, 2012 yılında kulüp başkanlığı seçimlerinde Hürser Tekinoktay‘ı desteklemiştir.

Ayfer Atay, 2009 yılında Demokratik Sol Parti’den (DSP) Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş, ancak seçimi kazanamamıştır.

Ayfer Atay Belediye Başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir de yaptığı meclis Açılış Konuşmasında saygı duruşu çağrısı ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu.