İsrail ve Hamas arasında yeni esir takası: 18 rehine serbest bırakıldı

Hamas tarafından 7 Ekim’de İsrail’in Nir Oz ve Kfar Aza bölgelerinden kaçırılan Ofer Kalderon, Yarden Bibas ve Keith Siegel, ateşkes kapsamında serbest bırakıldı.

Bibas ailesinin diğer üyeleri – anne Shiri ve çocukları Ariel (5) ile Kfir (2) – hâlâ Hamas’ın elinde bulunuyor ve durumları hakkında bilgi alınamıyor.

İsrail 90 Filistinliyi Serbest Bırakacak

Filistinli mahkumlarla ilgili bilgi veren Filistinli Mahkumlar Derneği, İsrail’in 9’u müebbet hapis cezası almış, 81’i uzun süreli mahkumiyet yaşayan toplam 90 Filistinliyi serbest bırakacağını açıkladı. Ancak İsrail makamları bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Daha önce İsrail, 400 Filistinliyi serbest bırakmıştı. Bunların çoğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’ye dönerken, bazıları sürgüne gönderildi.

Son Esir Takasında Gerilim Yaşandı

Perşembe günü gerçekleştirilen esir değişimi sırasında, İsrail tarafından tutulan mahkumların serbest bırakılması geçici olarak durduruldu. Gecikmenin sebebi, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri kalabalıklar içinde zorla yürütmesi ve propaganda görüntüleri oluşturmasıydı.

Khan Younis’te serbest bırakılan 7 rehinenin silahlı kişilerce yönlendirilmesi ve kalabalıkların cep telefonlarıyla görüntü alması İsrail’i öfkelendirdi. Jabaliya’da ise bir rehine, İsrail hava saldırılarıyla harabeye dönen bir alanda sahneye çıkarılarak serbest bırakıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular aracılığıyla bundan sonraki teslimatlarda rehinelerin güvenli bir şekilde bırakılacağına dair güvence aldıklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Starmer’den Rehineler İçin Çağrı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 19 Ocak’ta serbest bırakılan Britanya-İsrail vatandaşı Emily Damari ile telefon görüşmesi yaptı.

Damari ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Emily’nin bir süre Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) tesislerinde tutulduğu ve tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığı belirtildi.

Damari ailesi, Başbakan Starmer’dan Hamas ve UNRWA üzerinde baskı kurarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) Gazze’deki rehineleri ziyaret etmesine izin verilmesini sağlamasını talep etti.

Katar ve Mısır arabuluculuğuyla İsrail ve Hamas arasında uzun süredir devam eden rehine krizi, tarafların anlaşmaya varmasıyla çözüldü.

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