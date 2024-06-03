Meksika’da bir ilk! Claudia Sheinbaum devlet başkanı seçildi

Meksika’da dün düzenlenen devlet başkanı seçimini 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum kazandı.

Nobel ödüllü fizikçiden Mexico City belediye başkanına dönüşen bu kişi, aylar boyunca, neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca akıl hocası ve başlıca siyasi hayırseveri olan popüler giden Başkan Andres Manuel Lopez Obrador’un yerine geçme yarışmasında açık ara önde giden isim oldu.

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) sandıkların yüzde 82’sinin açıldığını açıkladı.

Buna göre, oyların yüzde 58,84’ünü alan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, “açık” ara seçimi kazandı.

Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez yüzde 28,15 ile ikinci, eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez yüzde 10,52 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Maynez, kısa süre önce yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul ettiklerini duyurdu.

Sheinbaum, böylece “ülke tarihinde Meksika’yı yönetecek ilk kadın devlet başkanı” olmaya hak kazandı.

Claudia Sheinbaum: Herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız

Başkent Meksiko’da toplanan binlerce destekçisine seslenen Sheinbaum, “Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ben yalnız değilim. Hepimiz buradayız, birlikte başardık. Vatanımız ve evlatlarımız için çalışacağız. Yoksullar başta olmak üzere herkesin iyiliği için güzel şeyler yapmaya çalışacağız.” ifadesini kullandı.

Meksika’nın çeşitli kentlerinde toplanan iktidar partisi destekçileri, Sheinbaum’un seçim zaferini kutladı.

Seçime katılım yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Meksika’nın yeni devlet başkanı Sheinbaum, 1 Ekim’de görevi mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’dan devralacak.

Biden’dan Sheinbaum’a tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Claudia Sheinbaum’u tebrik etti. Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın Meksika’daki devlet başkanlığı seçimleri sonucunda yarışın galibi Sheinbaum’a tebrik mesajı yer aldı.

Biden, “Bu tarihi seçimlerde, Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum’u tebrik ediyorum.” ifadesini kullanarak, yeni devlet başkanı ile beraber çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Seçimlerin sorunsuz ve demokratik şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı Meksika halkını da kutlayan Biden, ABD ile Meksika arasındaki güçlü bağların devam edeceğini vurguladı.

Claudia Sheinbaum kimdir?

Claudia Sheinbaum tanınmış bir Meksikalı politikacı ve bilim insanıdır. Başkan Andrés Manuel López Obrador tarafından kurulan Ulusal Yenilenme Hareketi’nin (MORENA) üyesidir. Sheinbaum, Meksika siyaseti ve akademisinde birçok önemli pozisyonda bulundu.

Sheinbaum’un araştırmacı ve profesör olarak seçkin bir kariyeri var. Çeşitli çevre ve enerji konularında çalışmış ve bilim ve teknolojiye yaptığı katkılardan dolayı tanınmıştır.

ópez Obrador’un Mexico City Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca 2000’den 2006’ya kadar Mexico City Çevre Bakanı olarak görev yaptı.

Claudia Sheinbaum, 2018 yılında Mexico City Hükümet Başkanı (belediye başkanına eşdeğer) seçildi ve bu göreve seçilen ilk kadın oldu. Görev süresi boyunca kentsel hareketlilik, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal programlar gibi konulara odaklandı.

Sheinbaum, MORENA ve onun ilerici siyasi platformuyla yakından ilişkilidir.

Sheinbaum sosyal adalete, çevresel sürdürülebilirliğe ve bilimsel araştırmaya olan bağlılığıyla tanınıyor. Sık sık kanıta dayalı politikaların ve kapsayıcı yönetişimin önemini vurguluyor.

Claudia Sheinbaum’un bilimsel uzmanlığı ile siyasi deneyiminin harmanlanması, ilerici ve sürdürülebilir kalkınma politikalarına güçlü bir şekilde odaklanarak onu Meksika siyasetinde benzersiz bir figür olarak konumlandırıyor.



Meksika’da devlet başkanı adaylarından Jorge Alvarez Maynez’in mitinginde, sahnedeki dev ekran insanların üzerine devrildi.

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