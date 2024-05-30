Hindistan kavruluyor: 52,9 derece

Hindistan’da yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Başkent Yeni Delhi’de sıcaklıkların çarşamba günü 52,9 dereceye yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının ardından 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan basınında yer alan haberlerde, bu yıl sıcaklığa bağlı yaşanan ilk ölümün dün gerçekleştiği ve 40 yaşındaki bir işçinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Delhi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şantiyelerde su ve gölgelik alan sağlanması ve yerel saatle 15.00’e kadar ücretli izin vererek işçileri korumak için önlemler alınması talimatı verildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi ise, Delhi’de bugün sıcaklığın 36 derece ölçüldüğünü, hissedilen sıcaklığın ise 37.8 derece olduğunu aktardı.

Hindistan’da elektrik ihtiyacı arttı

Bir bölge sakini, hafta başında ANI haber ajansına, sıcak nedeniyle doğru düzgün yemek yemenin bile zor olduğunu söyledi. Söz konusu şahıs, “Daha önce de sıcakla karşılaştık ama bu sefer dayanılmaz geliyor. Dışarıda durmak bile zor” dedi.

Şehrin elektrik talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı; sakinler sıcakla başa çıkmak için klimaya, soğutuculara ve tavan vantilatörlerine yöneldi.

Bir tüketici mahkemesi, hakimin havanın klima olmadan çalışmak için çok sıcak olduğunu söylemesinin ardından Salı günü davaları görmeyi durdurdu.

Delhi de dahil olmak üzere Hindistan’ın kuzeybatısının çeşitli bölgeleri için kırmızı alarm verildi; bu, insanların ısı hastalığı ve sıcak çarpmasına yakalanma olasılığının çok yüksek olduğu anlamına geliyor.

Delhi’nin vali yardımcısı, inşaat sahalarındaki işçilere üç saatlik ücretli mola verilmesini emretti ve onlara su sağlanmasını istedi.

Ayrıca otobüs duraklarında içme suyu dolu kapların bulundurulmasını istedi.

Öğrenciler baygınlık geçirdi

Diğer yerlerde Rajasthan’daki Churu ve kuzey Haryana eyaletindeki Sirsa şehirlerinde sıcaklıklar 50C’nin üzerinde kaydedildi.

Rajasthan’ın Jaipur şehri Salı günü sıcak çarpması nedeniyle üç ölüm bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, doğudaki Bihar eyaletindeki Şeyhpura kasabasında çok sayıda öğrenci yüksek sıcaklık nedeniyle bayıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Hindistan yönetimindeki Jammu ve Keşmir’de, sıcakların körüklediği bir dizi orman yangınıyla mücadele çabaları sürüyor.

Kuzeybatı Hindistan’ın dört ila altı gün boyunca sıcak hava dalgası koşullarını görmesinin beklendiğini ekledi.

Mart’tan Eylül’e kadar uzanan Hint yazları genellikle sıcak ve nemlidir.

Ancak hava durumu bakanlığı, ülkenin bu yıl muhtemelen daha uzun ve daha yoğun sıcak hava dalgaları yaşayacağını söyledi.

Bu ay Rajasthan ve Gujarat eyaletlerinde dokuz ila 12 gün süren ve sıcaklığın 45-50C arasında olduğu sıcak hava dalgası görüldü.

Bilim adamları, küresel ısınmanın Hindistan’da aşırı sıcak hava dalgalarının yaşanma olasılığını artırdığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin İslamofobik söylemleri, Müslümanların tepkisini çekti.

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