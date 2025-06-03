Hollanda’da aşırı sağcı PVV koalisyondan çekildi

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göç politikalarına yönelik taleplerinin koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle hükümetten çekildiklerini duyurdu. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor” dedi.

Hollanda’da erken seçim ihtimali

Wilders’ın kararı, Hollanda’nın Avrupa Birliği içindeki beşinci büyük ekonomisinde siyasi belirsizlik dönemini başlatabilir. Özellikle önümüzdeki haftalarda Hollanda’da yapılacak NATO zirvesi öncesi bu karar, ülkenin siyasi istikrarını sarsacak bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Göç politikaları ve gerilim

Wilders, Kasım 2023’teki sürpriz seçim zaferinin ardından koalisyon ortaklarıyla üzerinde anlaşılan “en sıkı göç politikalarının” hayata geçirilmesinin geciktiğini öne sürerek, mayıs sonunda yaptığı basın toplantısında hükümete rest çekmişti. Planında sığınmacılara sınırların kapatılması, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve suça karışan çifte vatandaşların sınır dışı edilmesi gibi maddeler yer alıyordu.

Avrupa’da aşırı sağ yükseliyor

Wilders’ın kararı, Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde geldi. Portekiz’de aşırı sağcı Chega Partisi seçimlerde ikinci sıraya yükselirken, Almanya’da AfD’nin oy oranı son seçimlerde iki katına çıkarak %20,8’e ulaştı. İngiltere’de Nigel Farage’ın liderliğindeki Reform UK partisinin de son yerel seçimlerde yükselişe geçtiği görülüyor.

Siyasi gelecek ve Wilders’ın hesapları

Anketler, PVV’nin halen en güçlü parti olduğunu gösterse de Yeşiller/Sol Parti ve liberal VVD ile olan farkın azaldığına işaret ediyor. Wilders, koalisyon ortaklarının başbakanlık adaylığını engellemesiyle hükümette yer alamamıştı. Mevcut koalisyonda yer alan diğer partiler arasında BBB çiftçi partisi Wilders’a destek verirken, VVD’nin desteği belirsiz. Yeni Sosyal Sözleşme partisinin ise lider Pieter Omtzigt’in ayrılması sonrası desteği eridi.

