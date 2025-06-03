En genç Mensa üyesi: Joseph Harris-Birtill

Joseph Harris-Birtill, olağanüstü zekasıyla İngiltere’nin en genç Mensa üyesi unvanını kazandı. Henüz 2 yaşında olan Harris-Birtill, bu başarısıyla Teddy Hobbs’un 4 yaşındaki rekorunu geride bırakarak gündeme oturdu.

Joseph Harris-Birtill’in annesinden mesaj

Joseph’in annesi Rose, oğlunun hikayesini paylaşarak üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarına dikkat çekmek istediğini belirtti. Guinness World Records’a yaptığı açıklamada, “Üstün yetenekli çocukların her şeyin çok kolay olduğu yönündeki yanlış algının yaygın olduğunu görüyoruz. Oysa herkes gibi onların da yaşamları boyunca uygun şekilde desteklenmeye, anlaşılmaya ve teşvik edilmeye ihtiyaçları var. Yetenekleri, uyumsuz ortamlara uyum sağlama baskısı yüzünden körelme riski taşıyor” dedi.

Rose, oğlunun şanslı bir çocuk olduğunu vurgulayan anne, “Joseph, harika bir anaokuluna gidiyor ve mükemmel bir müzik öğretmenine sahip. Mensa’nın da onun büyüyen ve gelişen muazzam zekasına destek olabilecek bir akran topluluğu oluşturacağını umuyoruz” dedi.