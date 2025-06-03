Gazze’de yardım bekleyenlere İsrail ateşi

Gazze’de yardım bekleyen sivillere yönelik İsrail ateşi nedeniyle en az 27 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, Gazze’nin güneyindeki Rafah kenti yakınlarında, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yardım merkezi yakınlarında meydana geldi. İsrail ordusu, olayla ilgili açıklamasında, yardım dağıtım merkezine yaklaşık yarım kilometre mesafede bulunan kişilerin İsrail güçlerine “tehdit oluşturacak şekilde yaklaştığını” savundu.

Bağımsız soruşturma çağrısı

Son günlerde, İsrail güçlerinin ABD destekli yardım merkezi çevresinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü bildirilirken, Birleşmiş Milletler bu ölümlerle ilgili bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep etti.

Gazze’nin kuzeyinde çatışmalar

İsrail ordusu, kuzey Gazze’de pazartesi günü yaşanan çatışmalarda üç askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail medyasında çıkan haberlere göre, askerler Jabaliya bölgesinde yaşanan patlamada öldü. Hamas’ın silahlı kanadı ise pazartesi günü, kuzey Gazze’de İsrail güçleriyle “şiddetli çatışmalar” yaşandığını açıkladı.

Çatışmaların arka planı

İsrail, mart ayında Hamas’ın daha fazla rehineyi daha kısa sürede serbest bırakmaya yanaşmaması üzerine ateşkesi sona erdirmişti. O tarihten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail saldırılarında bugüne kadar 54 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının kaçının sivil veya militan olduğu ise net değil.

