Husiler: İsrail’in Sana ve Hudeyde’ye saldırısında ölü ve yaralılar var!

İran destekli Husiler, İsrail’in Yemen’deki başkent Sana ve Hudeyde şehirlerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı. Husilere bağlı SABA haber ajansı, saldırılarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Elektrik Santralleri ve Petrol Tesisleri Hedefte

Haberde, İsrail’in başkent Sana’nın güneyindeki Haziz elektrik santraline dört, kuzeyindeki Zahban elektrik santraline ise iki saldırı düzenlediği ifade edildi. Haziz elektrik santralinde çıkan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı, Zahban’daki yangının ise söndürüldüğü bildirildi.

Saldırılar, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde Limanı’nı ve Ras İsa bölgesindeki petrol tesislerini de hedef aldı. Hudeyde Limanı’na dört, Ras İsa petrol tesislerine iki hava saldırısı yapıldığı belirtilirken, saldırılar sonucu petrol tesislerinde çalışanlar arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. Ancak, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Kızıldeniz’deki Güvenlik Krizi

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023’ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Bu gelişmelerin ardından pek çok denizcilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı. Bölgede küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurgulayan ABD, 18 Aralık 2023’te çok uluslu bir “deniz görev gücü” oluşturduğunu ve bu operasyonun adını “Refah Muhafızı Operasyonu” olarak duyurdu.

Hedefte ABD ve İngiltere Gemileri

ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husilerin kontrol ettiği bölgelere yönelik saldırıları sonrasında Husiler, bu iki ülkeye ait tüm gemilerin hedef alınacağını ilan etti. Bölgedeki gerginlik, Kızıldeniz’deki deniz ticareti ve küresel güvenlik açısından büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hıyam bölgesinden çekildiğini açıkladı. Çekilmenin ardından Lübnan ordusu ve BM Barış Gücü (UNIFIL) bölgeye konuşlandı.

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