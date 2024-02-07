İlham Aliyev oyların yüzde 93,9’unu aldı

Azerbaycan’da cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı yaşandı. Azerbaycan’da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9’unu aldı.

ABD şirketi “Oracle Advisory Group”, Azerbaycan’daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9’unu alırken, Aliyev’i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Seçime katılım oranı yüzde 76,73

Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranının yüzde 76,73 olduğu açıklandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 76,73 olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Aliyev’e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i seçimde kazandığı başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

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Özbekistan ve Belarus liderleri Aliyev’i kutladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i seçimde elde ettiği başarı dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Lukaşenko, Aliyev’i arayarak seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı ve başarı diledi.

Azerbaycanlı Server Beşirli, asrın felaketinde Türkiye yollarına düşmüştü.

Azerbaycan’da zafer İlham Aliyev’in