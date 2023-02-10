Azerbaycanlı Server Beşirli Herkesi Duygulandırdı

Azerbaycanlı bir vatandaşın Türkiye’deki depremzedeler için eski püskü arabasını yardım malzemeleriyle doldurup bağış yapmaya gitmesi herkesi duygulandırdı, hatta ağlattı.

İsminin Server Beşirli olduğu öğrenilen vatandaşın küçük bir gecekonduda yaşadığı öğrenildi. Azerbaycanlı Server Beşirli, “Türkiye bize neler neler yaptı. Unutur muyuz hiç?” açıklamasında bulundu.

Azerbaycanlı gazetecilerin ulaştığı kişinin isminin Server Beşirli olduğu ve küçük bir gecekonduda yaşadığı öğrenildi.

Server Beşirli’nin evine gerçekleştirdiği bu güzel hareket sonrası ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Beşirli bu ilgi ve olay ile alakalı, “Ben ne büyük iş yaptım ki?! Elimde olanları verdim. Türkiye bize neler neler yaptı. Unutur muyuz hiç?” dedi.

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