SONAR İstanbul anketini açıkladı

SONAR Araştırma tarafından, Başak Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı.

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR İstanbul anketi bilgilerini paylaştı. SONAR Araştırma’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara “Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızların orantısal olarak dağıtıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı.

SONAR İstanbul anket sonuçları şöyle;

Ekrem İmamoğlu (CHP) Yüzde 41.1

Murat Kurum (AKP) Yüzde 40.6

Başak Demirtaş (DEM Parti) Yüzde 6.5

Buğra Kavuncu (İYİ Parti) Yüzde 4.3

Yeniden Refah Partisi adayı Yüzde 2.1

SONAR’ın anketini paylaşan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerle konuştu.

İmamoğlu’na yakın isimler, şu değerlendirmeyi yaptı: “Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Bir anket yaptırdık. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor.”

Başak Demirtaş aday olacak mı?