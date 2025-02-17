İngiliz askerleri Ukrayna’ya mı gidiyor?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’da savaşın sona ermesi için bir barış anlaşması sağlanması halinde, İngiltere’nin Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olduğunu belirtti. Starmer, İngiliz askerlerinin böyle bir misyon kapsamında görev yapmasının riskli olduğunu kabul etti ancak Avrupa’nın güvenliği için bunun gerekli olabileceğini söyledi.

İngiliz askerleri Ukrayna’ya gidebilir

Bu açıklama, İngiltere’nin Ukrayna’ya asker göndermeyi doğrudan değerlendirdiğini açıkça belirten ilk resmi beyan olarak dikkat çekti. Starmer’ın bu sözleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde düzenlenen Paris zirvesi öncesinde geldi. Zirvede, Avrupa liderleri ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile yürüttüğü Ukrayna görüşmelerine karşı ortak bir strateji belirlemeyi hedefliyor.

Starmer’den Ukrayna’ya destek sözü

Daily Telegraph’a yazdığı makalede Starmer, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri desteğini sürdüreceğini ve 2030’a kadar her yıl 3 milyar sterlin yardım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

“Bu sadece askeri yardım anlamına gelmiyor. Gerekirse Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermek için İngiliz askerlerini sahaya sürmeye hazır ve istekli olmamız gerekiyor” diyen Starmer, bu kararın hafife alınmadığını vurguladı:

“İngiliz askerlerini tehlikeye atma sorumluluğunu derinden hissediyorum. Ancak Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak, kıtamızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak demektir. Bu savaş sona erdiğinde, Putin’in yeniden saldırıya geçeceği bir geçici ateşkes olmamalıdır.”

İngiltere’de tartışmalar başladı

İngiltere, şu an yıllık 64 milyar sterlinlik savunma bütçesiyle (GSYİH’nın %2.33’ü) NATO taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Ordu yetkilileri, mevcut bütçenin NATO, AUKUS nükleer denizaltı programı ve yeni nesil savaş uçakları projelerini desteklemeye yetmeyeceğini belirtiyor.

Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, savunma harcamalarını GSYİH’nın %2.5’ine çıkarma sözü verdi ancak kesin bir tarih belirlemedi. Trump ise tüm Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını %5’e çıkarması gerektiğini savunuyor. İngiliz askeri yetkililer, savunma bütçesinin kademeli olarak %2.65’e çıkarılması yönünde baskı yapıyor.

ABD ve Rusya, Ukrayna’yı Avrupa’dan bağımsız görüşüyor

Starmer, ABD’nin Ukrayna konusundaki tek taraflı karar alma sürecinden endişe duyduklarını belirtti. Washington ve Moskova’dan yetkililer, Trump’ın geçen hafta Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelecek.

Ancak Ukrayna’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin bu görüşmelere dahil edilmemesi büyük tepki çekti. Starmer, bu durumun 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecine benzememesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Barış herhangi bir koşulda sağlanamaz. Ukrayna bu müzakerelerde mutlaka masada olmalıdır. Aksi takdirde, Putin’in Ukrayna’yı bağımsız bir devlet olarak görmediği gerçeğini kabul etmiş oluruz. Afganistan’da olduğu gibi, ABD’nin doğrudan Taliban ile müzakere edip Afgan hükümetini dışlamasına benzer bir durum yaşanmamalı.”

İngiltere, Ukrayna’daki barış gücüne katılmaya hazır

Starmer, İngiltere’nin Avrupa’da lider bir rol üstlenerek Trump ile müzakere sürecine doğrudan katılacağını söyledi. İngiliz hükümeti, Starmer’ın önümüzdeki haftalarda Trump ile yapacağı görüşmede Avrupa’nın endişelerini doğrudan ileteceğini ve Avrupa’nın süreçte dışlanmaması gerektiğini vurgulayacağını belirtti.

