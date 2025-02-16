Shakira Peru’da hastaneye kaldırıldı

Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, Latin Amerika turnesi “Las Mujeres Ya No Lloran” kapsamında sahne alacağı Peru’da hastaneye kaldırıldı. Mide rahatsızlığı yaşayan sanatçı, doktorların tavsiyesi üzerine Lima’daki konserini iptal ettiğini duyurdu.

Shakira sağlık durumu nasıl?

Shakira, Instagram ve X hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece karın bölgemde bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım. Şu an hastanede yatıyorum ve doktorlar bu akşam sahneye çıkmamın mümkün olmadığını söyledi. Ancak en kısa sürede iyileşip şovumu sizlere sunmayı umuyorum.”

Shakira, turnesi kapsamında 10 yıl sonra ilk kez Peru’da konser verecekti. Geçtiğimiz hafta Brezilya’daki konserlerine büyük ilgi gören sanatçı, Lima’da da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanmıştı.

Konser için yeni tarih belirlenecek

Shakira, konserin tamamen iptal edilmediğini ve organizasyon ekibinin yeni bir tarih üzerinde çalıştığını açıkladı. “Planım, bu konseri en kısa sürede gerçekleştirmek. Ekibim ve organizatörler yeni bir tarih belirlemek için çalışıyor.” dedi.

Ünlü şarkıcı, Grammy ödüllü yeni albümü “Las Mujeres Ya No Lloran” ile çıktığı turneye devam edecek. Mayıs ve Haziran aylarında Kanada ve ABD’de de konserler verecek.