Ali Hamaney’den Donald Trump’a: Öyle bir tokat yersin ki!

Ali Hamaney, Donald Trump’a tehditler savurdu

İran ile ABD arasındaki gerilim, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden nükleer görüşmelerine karşın artıyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine daha da sert yanıt verdi:

“ABD Başkanı, sürekli dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu söylüyor. Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki, yerinden kalkamaz.”

“Bir savaş gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır. Sen de İslam Cumhuriyeti’ni yok edemezsin.”

“Sürekli İran’a uçak gemisi gönderdiklerini söylüyorlar. Evet, uçak gemisi elbette tehlikeli bir araç” dedi.“Ama uçak gemisinden daha tehlikeli olan, bu savaş gemisini denizin dibine gönderebilecek silahtır” ifadelerini kullandı.

Hamaney, “İran’ı yok edemezsiniz” ifadeleriyle ülkesinin baskı, yaptırım ve tehdit politikalarına boyun eğmeyeceğini vurguladı. Açıklamasında, İran’ın dış baskılar karşısında geri adım atmayacağını ve ulusal egemenliğini kararlılıkla savunacağını belirtti.

Tahran yönetimi, Washington’dan gelen sert mesajlara karşı direniş söylemini sürdürürken, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanabileceğine dair işaretler güçleniyor. Bu açıklama, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmek yerine daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.

Hamaney, Trump’a meydan okudu – Video