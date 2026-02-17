Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman intikam mı aldı?

Muhammed bin Selman’a Kaşıkçı tuzağı mı kuruldu?

Epstein belgelerinde adı geçen ve “Yaptıklarım duyulursa halkım beni taşlar” diyen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al Nahyan felç geçirdi.

Kimi kaynaklara göre Zayed Al Nahyan hayatını kaybetti.

Olayın arkasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın olduğu iddiası Ortadoğu’yu karıştırdı.

“Al Nahyan, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman tarafından zehirlendi. Suudiler uzun süredir bu adamın ipini çekmeyi düşünüyordu. Kendisinin korumaları ve saray mutfağına sızan yahut uzun süredir vazifesini bekleyen uyuyan bir hücre işini yaptı ve kenara çekildi.”

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü ortaya çıktığında, gerçek zamanlı mesajlaşan Epstein, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayed’in (MBZ) Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı (MBS) tuzağa düşürdüğü tahmininde bulunuyordu:

12 Ekim’de olay uluslararası krize dönüştüğünde Epstein’dan bir tanıdığına e-posta: “Bana daha büyük bir şeyin kokusunu veriyor. MBZ’nin onu tuzağa düşürmüş olması beni şaşırtmaz.”

Ardından başka birine: “Bana anlatılanlara göre, ikinci bir kaynak, ‘suikastçılardan’ birinin videoyu telefonuna koyduğunu ve o telefonun hacklendiğini söylüyor.”

13 Ekim’de Epstein: “Onu terörist olarak etiketleyebilirler mi? Gizli operasyon ters gitti. Türkler tarafından bal tuzağı mı kuruldu? MBZ mi?”

Aynı gece bu kez Epstein’a gelen mesaj: “MBZ benden en kısa sürede gelip onu görmemi istedi, sabah yola çıkıyorum.”

Operasyonun içinde kaynakları olan Epstein, BAE liderinin Suudi lideri Muhammed bin Salman’ı yakmak için suikastı tertip ettiğini tahmin ederken, ertesi gün çevresinden biri MBZ ile görüşmeye çağrılıyordu.

Hüküm giymiş organize cinsel suçlu ve yayımlanan belgelere göre tahmin edilenden çok daha vahim suçlar işlemiş Epstein, bir suikastın örtbas edilmesi sırasında Körfez kraliyet entrikalarında da yer alıyordu.

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni yöneticisi olarak İsrail karşıtlığı ile bilinen Halid bin Muhammed’in atandığı iddia ediliyor.

Muhammed bin Selman’ın emriyle Suudi Arabistan ise Kâbe kumaşını British Airways ve BAE DP World aracılığıyla gizlice Epstein’e gönderen ve ABD’li milyarderlerden ve Epstein’den milyonlarca dolar alan Suudileri cezalandırmayı planlıyor.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, “BAE ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlığa dâhil olacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Aslında bunu çok kolay bir şekilde çözebilirim, ama gerçekten aralarında bir anlaşmazlık var ve bunu çok kolayca çözebiliriz.

Savaşları ben çözerim. Ülkeler arasındaki birçok anlaşmazlığı çözerim. Fark etmişsinizdir, değil mi? Bu çözmesi kolay bir mesele.”

