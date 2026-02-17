Hillary Clinton’dan Donald Trump’a suçlama

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), bu ayın başlarında cinsel suçlu Epstein ile ilgili milyonlarca yeni dosyayı kamuoyuna açıkladı.

O dönemde başsavcı yardımcısı, üç milyon sayfanın kişisel tıbbi dosyalar, çocuk istismarının grafiksel tasvirleri veya soruşturmaları tehlikeye atacak diğer materyallerin varlığı nedeniyle yayınlanmadığını söylemişti.

Andrew Mountbatten-Windsor’ın bir kongre komitesinin önüne çıkıp çıkmaması gerektiği sorulduğunda Hillary Clinton, “Bence ifade vermesi istenen herkes ifade vermelidir” dedi.

Dosyalarda yer almak, bir yanlışlık yapıldığı anlamına gelmez. Andrew her zaman herhangi bir yanlışlık yaptığını reddetti.

Komitenin onu kendi önlerine çıkmaya zorlama yetkisi yok, ancak Clinton’lara bunu yapmaları için baskı uyguladılar ve onlar da geçen ay bunu kabul ettiler.

Bill Clinton 27 Şubat’ta, Hillary Clinton ise bir gün önce sahneye çıkacak.

Clinton çiftinin başlangıçta ifade vermeyi reddetmeleri nedeniyle Kongre’ye hakaret suçundan yargılanmaları yönündeki planlanan oylama, çiftin ifade vermeyi kabul etmesinin ardından ertelendi . Bu, Gerald Ford’un 1983’te yaptığı gibi, eski bir ABD başkanının Kongre heyetine ifade verdiği ilk sefer olacak.

Hillary Clinton, çiftin kongre komitesi önündeki ifadelerinin kapalı kapılar ardında değil, kamuya açık bir şekilde verilmesi yönündeki çağrılarını yineledi.

Hillary Clinton BBC’ye verdiği demeçte, “Orada olacağız ama bunu kamuoyu önünde yapmanın daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Cumhuriyetçi komite başkanı James Comer, Clintonları “gecikmeyle” suçlayarak, yaklaşan hakaret oylaması karşısında çiftin “pes ettiğini” söyledi.

Hillary Clinton, “Sadece adil olmasını istiyorum,” dedi. “Herkese aynı şekilde davranılmasını istiyorum.”

“Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bu dosyaların tamamen yayınlanması için defalarca çağrıda bulunduk. Güneş ışığının en iyi dezenfektan olduğuna inanıyoruz.”

Eski başkan adayı, kendisinin ve kocasının Trump’tan dikkatleri başka yöne çekmek için kullanıldığını savundu.

“Şu parlak şeye bakın. Clintonlar, hatta adamla hiç tanışmamış olan Hillary Clinton bile burada olacak.”

Hillary Clinton, Epstein’ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell ile “birkaç kez” görüştüğünü söyledi.

Epstein dosyalarında adı geçen Bill Clinton, Epstein ile tanışıklığı olduğunu ancak yirmi yıl önce iletişimi kestiğini söyledi.

Clinton’lardan hiçbiri Epstein’ın istismarına maruz kalanlar tarafından herhangi bir yanlış davranışla suçlanmadı ve her ikisi de o dönemde Epstein’ın cinsel suçlarından haberdar olduklarını reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı, Kongre’nin Epstein hakkındaki soruşturmalarla ilgili materyalleri yayınlamayı zorunlu kılan bir yasayı geçirmesinin ardından bu ayın başlarında Epstein ile ilgili milyonlarca yeni dosyayı kamuoyuna açıkladı.

Adalet Bakanlığı (DoJ) , Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’nın gerektirdiği tüm dosyaları yayınladığını açıkladı , ancak milletvekilleri bu yayınlamanın yetersiz olduğunu savundu. Yasayı birlikte yazan Kentucky Cumhuriyetçi Temsilcisi Thomas Massie, DoJ’nin Epstein ve ortaklarına dava açılıp açılmayacağına ilişkin geçmiş kararları özetleyen iç yazışmaları da yayınlamasını istedi.

Epstein, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken, kefalet imkanı olmaksızın, 10 Ağustos 2019’da New York’taki bir hapishane hücresinde öldü. Bu ölüm, reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmekten mahkum edilmesinden ve cinsel suçlu olarak kayıtlara geçmesinden on yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti.

Eski prens Andrew, Epstein ile olan bağlantıları hakkında Denetleme Komitesi önünde ifade vermesi için bazı ABD yetkililerinden ve önde gelen suçlayıcısı Virginia Giuffre’nin ailesinden giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Andrew, herhangi bir yanlışlık yaptığını defalarca reddetti ve 2022’de Giuffre ile mahkeme dışında, herhangi bir sorumluluk kabulü içermeyen bir anlaşmaya vardı. Giuffre 2025’te intihar ederek öldü.

Epstein dosyalarında adı geçen Trump, Epstein ile ilgili herhangi bir yanlışlık yaptığını sürekli olarak reddetti ve onunla yıllar önce iletişimi kestiğini söyledi. Ayrıca Epstein’ın kurbanları tarafından da herhangi bir suçla suçlanmadı.

Trump, Hillary Clinton’ın röportajdaki yorumları hakkında sorulan soruya BBC’ye, saklayacak hiçbir şeyinin olmadığını söyledi.

“Aklandım. Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yoktu. Onlar bir şey bulmayı umarak içeri girdiler, ama tam tersini buldular” dedi.

“Onlar da bu işin içine çekiliyorlar. Ve bu onların sorunu… Clinton ve diğer birçok Demokrat da bu işin içine çekildi.”

Trump’a yönelik iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı daha önce şunları söylemişti: “Bazı belgeler, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’ya sunulan, Trump aleyhine asılsız ve sansasyonel iddialar içermektedir. Açıkça belirtmek gerekirse, bu iddialar temelsiz ve yanlıştır ve eğer en ufak bir güvenilirlik kırıntısına sahip olsalardı, çoktan Trump’a karşı silah olarak kullanılmış olurlardı.”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Trump yönetimi, binlerce sayfa belgeyi yayınlayarak, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin celp talebine uyarak ve Başkan Trump’ın yakın zamanda Epstein’ın Demokrat dostları hakkında daha fazla soruşturma yapılması çağrısında bulunmasıyla, mağdurlar için Demokratların şimdiye kadar yaptığından daha fazlasını yaptı” denildi.