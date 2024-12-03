Dünya

İran: Suriye’de yeni bir savaş kimsenin yararına olmaz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye ve Türkiye ziyaretlerinin ardından, "Suriye'deki yeni bir savaşın bölgeye sadece terör ve gerilim getireceğini" vurguladı. İran, diplomasiyle barışı desteklemeye hazır.

Aslı03/12/2024
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Suriye'deki yeni bir savaşın bölgeye sadece terör ve gerilim getireceğini" söyledi.
Seyşeller

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye ve Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri değerlendirerek,“Suriye’de yeni bir savaş kimsenin yararına olmaz” dedi.

İran’dan açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ilk önce Suriye’deki gerilimi görüşmek üzere Devlet Başkanı Besşar Esad ile Şam’da görüştü. Ardından Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Arakçi açıklamasında, “Suriye’de yeni bir savaş kimsenin yararına olmaz. Çatışma terörizmin tüm çevreye yayılmasına neden olur. İran her zaman olduğu gibi terörle mücadelede Suriye halkı, hükümeti ve ordusunun yanındadır, diplomasi yoluyla bölgesel gerilimin azaltılmasına yardımcı olmaya ve destek vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a desteğini sürdüreceğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Temaslarımızı sürdürüyoruz ve durumu analiz ediyoruz” dedi.

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Aslı03/12/2024
182 Bir dakikadan az
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