Vietnamlı turistler Jeju Adası’nda gizemli şekilde kayboldu

Güney Kore’nin turistik bölgelerinden Jeju Adası, gizemli bir olayla gündemde. Yaklaşık 90 kişilik bir Vietnamlı turist grubu, 14 Kasım’da VietJet Havayolları’yla Vietnam’ın Nha Trang kentinden Jeju’ya geldi. Ancak grubun 38 üyesi, dönüş uçuşunun yapılacağı 17 Kasım’da kayıplara karıştı.

Jeju Adası’nda gizemli kayıp

Jeju Turizm Örgütü’nden yapılan açıklamada, turistlerin 30 günlük vizesiz seyahat hakkına sahip olduğu ve 14 Aralık’a kadar adada kalmalarının yasal olduğu belirtilirken, belirlenen tarihten önce kaybolmaları nedeniyle yetkililerin durumu ciddiyetle incelediği vurgulandı.

Arama çalışmaları başlatıldı

Kayıp turistleri bulmak için geniş çaplı bir arama başlatan yerel makamlar, turistlerin nerede olduklarına dair henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını bildirdi. Grubun geri kalan üyeleri ise planlandığı gibi ülkelerine döndü.

Jeju Adası, vizesiz seyahat imkanı sunduğu ülkelerden gelen turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Ancak bu olay, turistik bölgede kaçak çalışma veya iltica girişimleri gibi durumların araştırılmasına da neden oldu. Güney Kore yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için tedbirlerin artırılabileceğini belirtti.

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