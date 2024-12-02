Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Esad’a desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Rusya’dan Esed kararı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmede bulundu. Peskov, Suriye’deki duruma değinerek, “Beşar Esad’ı desteklemeye devam ediyoruz. Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz” dedi.

Peskov gazetecilere, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kiev ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e mesaj iletmediğini vurgulayan Peskov, Almanya’nın Kiev’i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini kaydetti.

Gürcistan’daki protesto gösterilerine de değinen Peskov, Gürcistan’ın iç işlerine müdahale etmediklerini söyledi.



Rus güçleri, Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alarak büyük bir saldırı düzenledi. Odesa, Harkov, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, elektrik kesintileri yaşandı.

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