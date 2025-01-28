İran ve ABD arasında yeni anlaşma tartışmaları: Araghchi’den Trump’a tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran ile yeni bir nükleer anlaşma yapılmasının “güzel” olacağı yönündeki açıklamasını yetersiz buldu. Sky News’e konuşan Araghchi, “Şu ana kadar yalnızca ‘güzel’ kelimesini duyduk. Ancak bu, yeniden müzakere masasına oturmamız için yeterli değil,” ifadelerini kullandı. İran’ın güvenini kazanmanın zor olduğunu belirten Araghchi, “Durum önceki dönemden çok daha zor ve karmaşık,” dedi.

Trump, başkanlık döneminde İran ile yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, bu durum İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hız vermesine yol açmıştı. İran, nükleer programının barışçıl olduğunu savunsa da Batılı ülkeler, yüksek seviyede uranyum zenginleştirmenin nükleer silah üretme potansiyeli taşıdığını ifade ediyor.

“İsrail ve ABD saldırmayı düşünemez”

Araghchi, röportajda İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırmasının “çılgınca” bir hareket olacağını belirtti. “Bu tamamen delilik olur ve bölgeyi büyük bir felakete sürükler,” dedi. ABD destekli bir saldırıya karşı İran’ın “anında ve kesin bir karşılık vereceği” uyarısında bulundu.

Trump’ın Filistin açıklamasına sert tepki

Araghchi, Trump’ın Gazze’den Filistinlilerin çıkarılması gerektiği yönündeki önerisine tepki göstererek, bu fikri “insanlık dışı” olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı, esprili bir şekilde, “Eğer birilerini göndermek istiyorsanız, İsraillileri Grönland’a götürün. Böylece iki sorun birden çözülmüş olur,” dedi.

Ekonomik kriz ve halkın umudu

İran’daki ekonomik durum, yaptırımların etkisiyle giderek kötüleşiyor. Sky News’e konuşan Tahran halkı, Batı ile yapılacak olası bir anlaşmanın ekonomik zorlukları hafifletmesini umduklarını ifade etti. Ülkede enflasyon yüzde 50 seviyelerine ulaşırken genç işsizlik oranı yüzde 20 civarında seyrediyor. İran’ın para birimi ise tarihi bir düşüşle karşı karşıya.

Ancak, İran ile ABD arasındaki güven eksikliği, yeni bir anlaşmaya varmayı zorlaştırıyor. Her iki tarafın da siyasi ve ekonomik olarak ciddi adımlar atması gerektiği ifade ediliyor.

Kolombiya, sınır dışı edilen göçmenleri sınırsız kabul etmeyi kabul ettikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan %25’lik gümrük tarifesi askıya alındı. İki ülke arasındaki kriz, diplomatik görüşmelerle çözüldü.

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