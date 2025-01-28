Novi Sad’daki felaketin ardından Sırbistan Başbakanı Vucevic istifa etti

Tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya tepki gösterileri sürerken Başbakan Milos Vucevic, sorumluluk alarak istifa ettiğini açıkladı. “Toplumdaki gerginliği azaltmak için bu kararı aldım,” dedi.

İstifa Kararı ve Diyalog Çağrısı

Başbakan Milos Vucevic, Novi Sad’daki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu yaşanan facia sonrası ülke genelinde yükselen protestoların ardından istifa ettiğini duyurdu. Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştüğünü ve kararının kabul edildiğini belirten Vucevic, “Sorumluluk almak ve tansiyonu düşürmek siyasilerin görevidir,” ifadelerini kullandı.

Gösteriler ve Artan Gerginlik

1 Kasım 2024’te yaşanan kazanın ardından binlerce öğrenci “Dur Sırbistan” sloganıyla meydanlara döküldü. Protestocular, sorumluların cezalandırılmasını ve ihmalle ilgili belgelerin kamuoyuna açıklanmasını talep etti. Gösteriler sırasında öğrenciler trafik akışını durdurdu, bazı noktalarda ise tansiyon yükseldi. Vucevic, Novi Sad’da bir grup öğrencinin saldırıya uğraması ve bir kişinin ağır yaralanması üzerine istifa kararı aldığını vurguladı.

Hükümette Yeniden Yapılanma Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Vucic, kazanın ardından hükümette kapsamlı bir değişiklik yapılacağını ve kabinenin büyük kısmının yenileneceğini duyurdu. Meclis Başkanı Ana Brnabic ise güvenoyu oylaması için teklif sunacağını belirtti. Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric’in de görevinden ayrılacağı açıklandı.

Öğrencilerin Talepleri Gündemde

Gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması, ihmal şüphesi bulunan projelerle ilgili belgelerin açıklanması ve sorumluların cezalandırılması öğrencilerin ana talepleri arasında yer alıyor. Başbakan Vucevic’in istifası, toplumsal gerilimi azaltmak için atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak ülkede tansiyon hala yüksek ve hükümetin atacağı adımlar yakından takip ediliyor.



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